'La Cebolla', la joven sevillana que conquistó a Rosalía y que entra con fuerza en 'Dúos increíbles'

El programa 'Dúos increíbles' (La 1) tiene, entre sus participantes júnior, a 'La Cebolla', una joven sevillana de 17 años que es su concursante más joven.

El formato, que une a artistas veteranos con noveles con una incipiente carrera, ha permitido que el nombre de Natalia Jiménez (artísticamente 'La Cebolla') comience a sonar con fuerza.

"Yo ya no me veo pequeña. Me veo adulta por todas las circunstancias que yo he pasado y por todo lo que yo he tenido que vivir y no me veo niña", aseguró este jueves en el programa, en el que ha formado pareja con el argentino Diego Torres.

'Habibi', que acumula 34 millones de visualizaciones en dos años. publicado un disco y ahora está preparando el segundo. 'La Cebolla' se hizo famosa en Youtube con su temaque acumula 34 millones de visualizaciones en dos años. Rosalía quedó prendada del tema y subió una storie a su perfil de Instagram recomendando el tema a sus más de 15 millones de seguidores, lo que supuso todo un espaldarazo a la música de la sevillana, que hay ahora está preparando el segundo.

Ante el éxito del single, 'La Cebolla' reeditó la canción junto a una de sus mayores referentes, 'La Húngara'. El tema está incluido en su disco cuyo nombre es todo un homenaje a su familia, 'Caracas'.

En 'Dúos increíbles', Natalia contó de dónde viene su apodo. "Lo de cebolla salió desde muy pequeña, yo lloraba mucho y tenía la cara muy redondita, y me ponía muy 'colorá'. Además, mi madre me ponía un moñito de esos abiertos, y una vecina de mi madre me decía 'cebolla, cebolla' y cebolla se me quedó", recordó con mucho arte.

Junto a Diego Torres, interpretó 'Alba', de Antonio Flores, y recibió los elogios del argentino que, en un primer momento no la eligió para formar dúo para que pudiera elegir y "volar con libertad". Torres, amigo de Antonio Carmona, pensaba que podía ser una buena compañera para el granadino, pero al final Carmona apostó por Nia Correia y argentino y sevillana integran un dúo peculiar. "Me gusta el desafío de cantar diferentes cosas con ella. Salir del lugar de confort que cada uno tiene y poder encontrarnos los dos para caminar juntos aunque vengamos de senderos diferentes", afirmó Torres.