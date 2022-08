Jorge Javier Vázquez sufre un edema pulmonar durante sus vacaciones en Perú

El presentador más famoso de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ponía rumbo a Perú hace dos semanas para disfrutar de sus vacaciones de verano de una manera un poco diferente. Aunque le dió tiempo a disfrutar de la ciudad de Lima y disfrutar del vuelo de los cóndores, su viaje sufrió un gran imprevisto.

Debido a un mal de altura, el presentador tuvo que ser ingresado en el hospital para poder deshacerse de un edema pulmonar. A pesar de lo malo, Jorge intenta sacar el lado bueno de las cosas y disfrutar dentro de sus posibilidades en su estado actual: “La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma”.

Desde ‘Sálvame Limón’ han podido hablar con el presentador, quien ha asegurado estar encantado con el país, por lo que de momento sus vacaciones no van a terminar. Se encuentra en buen estado de salud pero necesita ir acompañado de una botella de oxígeno para poder parar a coger aire cada cierto tiempo: “Cuando estaba en Cuzco tuve que pasear tranquilamente y no hace ningún tipo de esfuerzo que me pueda cansar”.

Con una mente muy positiva, Jorge Javier asegura que las malas rachas no existen, que es normal tener mal de altura en Perú y que se siente afortunado de poder estar allí.