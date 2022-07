Santiago Segura: "Me canso de mí mismo, pero sin promoción no llega el mensaje"

Tiene gran conversación y, a menudo, se va por los cerros de Úbeda, a pesar de que lleva un maratón de entrevistas a sus espaldas. Es lógico, acaba de estrenar 'Padre no hay más que uno 3', que ya es el gran taquillazo español del año, y todo el mundo quiere charlar con Santiago Segura (Madrid, 56 años).

-Estrena película navideña en plena ola de calor. ¿Le gusta jugar a la contra?

-Yo tenía la idea de hacer un clásico navideño y el cine se trata de eso, de llevarte a otro sitio.

-Emula a Tom Cruise al inicio de 'Padre no hay más que uno 3'...

-Vi 'Top Gun: Maverick' y al principio de la película Tom -fíjate, le llamo así, como si fuera mi colega-, que es un obseso de las salas de cine, como yo, da las gracias a los espectadores, y decidí imitarlo.

-¿Le hubiese gustado ser un galán? ¿Qué le ha faltado?

-¿Cómo que si me hubiese gustado? Me siento ofendido (ríe). ¡Pero muchacho, qué estás diciendo! Si yo me pongo una peluca y se me tiran al cuello las muchachas. Me hubiese gustado ser un galán de los de antes, como Burt Lancaster o Kirk Douglas, pero para la vida en general. Un rollo viril. Me veo poco viril.

-Lo que no le ha dado Dios es habilidad para el baile.

-¿Lo dices por la secuencia de apertura de la película?

-Esa fantasía a lo Ginger & Fred.

-Voy a confesar la realidad: ensayamos la mitad de lo que teníamos que haber ensayado, por eso parezco un pasmarote. Fue por la covid. Teníamos hasta sala de ensayo. Lo he arreglado un poco con montaje, pero es lamentable, aunque Toni está bien.

-Se exige mucho.

-A mí me dolía verlo, pero es que la referencia era Ginger & Fred. Yo a ella sí la veo de Ginger, pero yo me veo más Alfredo que Fred.

-¿Escucha a sus actores?

-Intento escuchar a todo el mundo. Soy un director esponja.

-A juzgar por su última película, ¿le preocupa qué clase de pareja se echen sus hijas?

-Es que ese miedo atávico que tienen los padres a que su hijita llegue con un pelanas a casa es gracioso. Pero ¿quién no lo ha sentido? Por muy moderno que el padre sea, al final llega un tío con unas pintas raras y se queda como amargado. La he llevado al médico, le he limpiado el culito. ¿Y ahora se la lleva este friki que me la trae a las cuatro de la mañana? Pero es ley de vida.

-Al menos podrá gritar a los cuatro vientos que usted es el salvador del cine.

-(Ríe). Es que no hay que creerse nada de lo que te dicen. Solo quiero que mi cine familiar guste a todo el mundo. Me parece toda una misión como para encima estar pensando en si soy el salvador de la taquilla o el friki que hace películas comerciales.

-En el pase de prensa, hubo una persona que no paró de reír toda la película. ¿Hubo soborno?

-(Ríe). No, no hubo, pero es un ejemplo del poder del cine. Yo en mi casa puedo sonreír, pero en un cine las risas se contagian.

-Tiene diez largometrajes en su haber. Cinco son 'Torrentes' y tres 'Padre no hay más que uno'. ¿Es vagueza o inseguridad?

-Es como si tuviese una pastelería y se me ocurre un muffin riquísimo que el público adora y lo quito de la carta. Soy un anormal al que le gusta agradar al público, algo que en realidad es muy normal. Es verdad que es más fácil trabajar sobre lo ya conocido.

-Los 'Torrentes' ya no se esconden. ¿Es positivo o negativo?

-No lo sé. A mí me parecieron siempre una especie a extinguir.

-Se curra la promoción al máximo. ¿No se cansa de sí mismo?

-No lo sabes bien, pero si no, el mensaje no llega. Yo me canso de mí mismo muchísimo, más ahora que hago una película al año.