'Nadie sabe nada' salta a la televisión sin "brilli brilli" y con principios

No traicionar la esencia que el programa lleva defendiendo en la última década: la improvisación pura. Con esa premisa como punto de partida, Andreu Buenafuente y Berto Romero se han atrevido a convertir 'Nadie sabe nada' en un programa de televisión, que estrena sus primeras entregas este sábado en HBO Max y que seguirá siendo ese refugio donde no entran ni el ruido ni la furia.

Así lo cuentan ambos a Efe en una entrevista en la que prometen que el programa que comenzó en Cadena SER hace nueve años continuará siendo fiel a sí mismo: sin guion, sin reunión de contenidos, puesto que la improvisación surge a raíz de las preguntas que envía la audiencia, y envuelto en su universo propio compuesto de humor, confianza (la que da la amistad existente entre ambos) y predisposición.

“Los contenidos van viniendo si tú tienes la predisposición. Hay que trabajar más la predisposición que la producción y estamos abiertos a todo. Nosotros siempre hablamos de la magia del Nadie”, explica a Efe Buenafuente.

Si el hijo de Berto Romero no usa una batería de juguete y él la lleva al plató, acaba convirtiéndose en protagonista. “Yo traje la batería porque no me cabe en casa y mi hijo no la usa y dije, ¿dónde la llevo? Pues al programa. Nadie sabe tocar la batería y preguntas al público, ¿hay alguien que sepa? Y de repente hay alguien que sí, que sale, toca, improvisamos una canción, a lo mejor sale bien a lo mejor no, pero por ahí vienen las cosas”.

Con esta anécdota Romero intenta explicar la esencia de su casa, la que nunca se han olvidado de visitar por más proyectos alternativos que ambos hayan tenido estos años. “El nadie” (así lo llaman) es “el nadie” y lo seguirá siendo en tiempos de plataformas y contenido bajo demanda. Seguirá así también en la SER cada domingo, con su podcast y su versión para YouTube.

“Nos daba miedo que la propia dinámica de la televisión se lo comiera”, explica Berto Romero, y por eso se han limitado a un escenario modesto y no han querido “mucho brilli brilli” para su debut en la plataforma este 18 de junio en HBO Max España y HBO Max Latinoamérica.

Lo que sí les ha traído HBO Max es los fondos para tener “una factura perfecta” y para poder hacer "locuras" y "cumplir sueños" como viajar a Latinoamérica o La Palma. “Somos como dos tipos que se han comprado un piso mono, pero no una mansión”, cuenta Romero sobre el programa producido por El Terrat (The Mediapro Studio) para HBO Max.

“Nadie sabe nada”, cuyo título viene de la frase de William Goldman en el libro ”Las aventuras de un guionista en Hollywood” cuenta con parte del equipo del programa de radio, pero se ha ampliado con profesionales de la televisión que han tratado de adaptarse a este “antiprograma”, a lo opuesto a la “televisión tradicional”.

“Los equipos dicen ¿qué vamos a hacer?. Aquí hemos hecho todos un aprendizaje, todo el equipo, para entender que no tener nada que hacer ya es algo que hacer. Y eso es no traicionar al formato. Hemos hecho toda la tele del mundo, con mil medios, y nos gustaba explorar por aquí, que es un poco más difícil, pero también estimulante”, añade Buenafuente.

“Nadie sabe nada” seguirá siendo, también, “un refugio donde no te puede pasar nada malo”, explica Berto Romero.

“En los últimos años hemos pasado por tramos muy complicados socialmente, políticamente, pandémicamente… Pero en un momento dado yo me di cuenta de que teníamos algo que era muy preciado. ¿Qué otro lugar hay donde el oyente pueda tener la seguridad de que en los próximos 50 minutos va a estar a salvo? A salvo de todo, en una especie de burbuja en la que sabe que no le va a pasar nada malo. Hay que hacer bandera de esto?”, añade el humorista.