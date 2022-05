Nacho Cano afirma en el 'El Hormiguero' que fue utilizado "para meterse con Ayuso"

Nacho Cano visitó este jueves por primera vez el plató de ‘El Hormiguero 3.0’. Lo hizo para presentar ‘Malinche’, su nuevo espectáculo, un musical que estrenará el próximo 15 de septiembre en Madrid y que cuenta en su elenco con El músicovisitó este jueves por primera vez el plató deLo hizo para presentarsu nuevo espectáculo, un musical que estrenará el próximo 15 de septiembre en Madrid y que cuenta en su elenco con Chanel, representante de España en Eurovisión 2022.

Pablo Motos aprovechó la presencia del compositor para preguntarle por la polémica que hubo en su momento sobre la pirámide que quería construir en el barrio de Hortaleza para realizar el musical y que finalmente ha decidido trasladar a Ifema. "Se politizó todo. Entraron otras energías e intereses que nada tenían que ver, pero bueno, yo la pirámide la voy a hacer y también lagos, puentes y más cosas... ", aseguró Cano con una sonrisa.

¿Te utilizaron para meterse con Ayuso? le preguntó el presentador. "Obviamente. Me utilizaron para meterse con Ayuso y de una manera zafia y ridícula. Toda la normativa de esa zona la lleva Ciudadanos, que no son precisamente amigos de Ayuso y son gente muy profesional: Mariano Fuentes, Begoña Villacís... mis ingenieros, técnicos, abogados, estaba todo perfectamente legal y lo llevaron a la asamblea. Pero no pasa nada, en un proyecto tan largo suceden cosas", respondió.

Cruz del 2 de Mayo que concede la Comunidad de Madrid y mostró públicamente su agradecimiento a Cano recibió el año pasado laque concede la Comunidad de Madrid y mostró públicamente su agradecimiento a Isabel Díaz Ayuso por las medidas adoptadas durante la pandemia. "Ser agradecido no es de derechas ni de izquierdas", sentenció el artista. "Esta mujer ha hecho que en esta ciudad podamos tener trabajo y seguir con la vida. Gracias a que mantuvo abiertos los teatros y gracias a mis inversores, que no se fueron, yo pude pagar los sueldos a mi gente", explicó.

¿Por ese gesto de agradecimiento te convertiste en sospechoso?, le interrogó Pablo Motos. "Ayuso es una valiente y quise agradecérselo. Yo he vivido en los 80 cuando decíamos lo que nos daba la gana. Lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con eso. No me quiero meter mucho, pero en los 80 no había censura y, si tú a alguien le dabas las gracias, no te metían ni en la derecha ni en la izquierda. Para mí, que vengo de entonces, me resulta muy desagradable tener que sentir que, por agradecer algo a alguien porque me da la gana, haya gente de un determinado pensamiento que utilice eso para ir contra esa persona", argumentó.