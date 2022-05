'The Staircase' repiensa el género 'true crime' con el caso Kathleen Peterson

Eran las 2.40 de la madrugada del 9 de diciembre de 2001 cuando Michael Peterson llamó al 911 y dijo que su esposa Kathleen había caído por las escaleras supuestamente ebria. Lo que vino después fue uno de los casos más mediáticos de EE.UU., que HBO rescata ahora en la miniserie 'The Staircase'.

Escrita y dirigida por Antonio Campos ('The Devil All The Time') y Maggie Cohn ('American Crime Story'), esta producción cuenta, tras un intenso proceso de documentación, lo que entonces quedó fuera de las cámaras de televisión y las fotografías de la prensa.

Aunque incluye el discurso oficial, 'The Staircase' -que se estrena el próximo viernes en HBO Max- no pone el foco únicamente en el cambio de relato después de que se declarara culpable a Michael Peterson por el asesinato de su mujer.

Se trata de una obra que pretende repensar el género 'true crime', valiéndose de la flexibilidad creativa propia de la ficción para ofrecer una visión de conjunto sobre lo que ocurría dentro de las paredes de la mansión ubicada en el número 1810 de la calle Cedar, en la ciudad de Durham (Carolina del Norte, EE.UU).

"El género 'true crime' suele basarse en cómo se desarrolló un suceso y quién fue el culpable, pero nosotros buscábamos que se entendiera mejor el caso a través de la relaciones familiares", revela Campos en un encuentro con un reducido grupo de medios internacionales, entre los que se encontraba Efe.

Una visión que comparte Cohn, que reincide en que el objeto de esta miniserie "no es contar la verdad", sino poner en antecedentes al espectador para que entienda cómo fue posible que existieran "dos posiciones tan opuestas": los que creían que fue un accidente y quienes señalaban a Michael Peterson como el asesino de su esposa.

"Porque, ¿qué es la verdad, sino solo una interpretación de la realidad?", preguntó retóricamente Cohn.

Y es que el contexto también jugó un papel fundamental en la resolución de este expediente y en la imagen de la familia Peterson a ojos de la sociedad.

Apenas tres meses antes, se había producido el ataque más sangriento de la historia en suelo estadounidense (11-S), y años atrás, casos como el de O. J. Simpson o sucesos como el asesinato de la modelo infantil de 6 años JonBenét Ramsey, habían moldeado una necesidad colectiva de ajusticiamiento social en Estados Unidos.

La nueva ficción entremezcla el género 'true crime', el documental y el 'thriller' en una serie que constituye una de las grandes apuestas de HBO Max para esta temporada.

Constará de ocho capítulos, de los cuales los tres primeros estarán disponibles en la fecha de lanzamiento, y los cinco restantes se subirán semanalmente desde el 9 de junio en adelante.

No será la primera vez que el expediente de Kathleen Peterson se lleva a la pequeña pantalla, pues en 2018 Netflix estrenó una miniserie homónima que recorría visualmente este caso desde que se produjo el suceso hasta sus últimas consecuencias legales, en 2017.

Ambas miniseries beben de la producción francesa 'The Staircase' (2004), del director Jean-Xavier de Lestrade, y que entonces marcó un hito en cuanto a las producciones de 'true crime' se refiere debido a su atinada ejecución.

El reparto lo componen principalmente Colin Firth ("Bridget Jones' Diary") en el papel de Michael Peterson; Toni Collette ("Hereditary") como Kathleen Peterson; y Michael Stuhlbarg ("Men in Black 3") haciendo de David Rudolf, el abogado defensor del acusado.

También presente en la entrevista con Efe, Toni Collette definió la historia como "fascinante en términos de giros de guion", aunque a la vez "muy trágica y triste".

Para la actriz, el caso de Kathleen Peterson refleja bien "las distintas formas de violencia intrafamiliar" o machista y cuestiona el concepto socialmente establecido de 'ser buena madre'.

"A medida que me iba documentando, me iba dando cuenta de lo triste, sola y estresada que se sentía antes de fallecer... además del esfuerzo que hacía por mantener una relación desequilibrada", desglosó.

Collette pidió a los espectadores que se sumerjan en el caso con "mentalidad abierta" porque "a todos nos ha influido nuestro entorno familiar" y, de alguna manera, "sabemos que en todas las familias ocurren cosas que no están bien".