Masterchef 10: Giraldo Carales, ex jugador del Waterpolo Navarra, segundo expulsado y criticado por su "falta de humildad"

Giraldo Carales ha sido el segundo expulsado de la décima edición del concurso culinario de Televisión Española. El "falta de humildad y de autocrítica". El cubanoha sido el segundo expulsado de la décima edición del concurso culinario de Televisión Española. El ex jugador del Waterpolo Navarra, residenre en Irún y modelo profesional, ha sido criticado por los jueces, en especial Jordi Cruz, y alguno de los concursantes por lo que consideraron

Carales estaba escuchando la valoración de Cruz cuando se ha reído, reacción que no ha sentado nada bien al chef catalán.

Carales se ha defendido diciendo que no les estaba faltando al respeto, pero Cruz no ha cedido y se le han unido algunos concursantes achacando de nuevo que no sabía escuchar ni aceptaba las críticas.

Su plato final, un postre llamado Rosas peligrosas, ha sido su última elaboración para el programa, que también le ha echado en cara su lentitud. La ilusión por llegar lejos que tenía el deportista cubano, que vivió hasta el verano pasado en Pamplona, ha terminado demasiado pronto.