Ainhoa Arteta relata los abusos que sufrió de niña

Ainhoa Arteta fue la invitada de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y la guipuzcoana se sinceró sobre numerosos aspectos de su vida. La soprano relató alguno de los episodios más duros y reveló un intento de abuso que sufrió con tan solo seis años y por el que nunca fue tratada a nivel psicológico: "A los seis años, cuando yo iba a jugar con mis cromos, un tío me pidió que le ayudase a bajar los paquetes de casa de su madre y yo le hice caso. Según subía las escaleras, esa persona iba haciendo algo que sabía que no estaba bien. Me salvé gracias a mis gritos porque las vecinas salieron. Imaginaros cuál fue mi trauma que cuando llegué a casa me había defecado encima", explicó.

Arteta también recordó que, cuando se encontraba estudiando en Nueva York, un hombre la siguió desde el metro y la violó justo antes de entrar en su apartamento: "Un tío se coló entre las dos puertas que había en mi apartamento. No sé si estuve una o dos horas tirada en el suelo y no podía reaccionar, solo temblar", describió.

La cantante confesó que estos sucesos han marcado su vida para siempre, una vida que en los últimos tiempos le ha dado reveses en el terreno de la salud. Tras superar el coronavirus, la soprano estuvo a punto de morir por culpa de una grave infección: "Casi me muero, aunque yo no me enteré prácticamente hasta después", contó. Sufrió "una sepsis" provocada por un cólico nefrítico que se complicó y que le provocó "un fallo multiorgánico".

Tras este episodio, Arteta afirmó que celebra la vida por muchas cosas que le sucedan. Pero su participación en el programa también dio pie a las risas y a la complicidad con Bertín Osborne. La soprano habló de sus dos mejores amigas y le contó al jerezano que una de ellas está "coladita" por él. La de Tolosa se ha casado y divorciado cuatro veces y aseguró que sus amigas le tienen "prohibido enamorarse".