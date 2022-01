Gwen Perry, del equipo de David Bustamante, gana la tercera edición de 'La Voz Senior'

Gwen Perry, del equipo de La tercera edición de 'La Voz Senior' ya tiene ganadora., del equipo de David Bustamante, se proclamó vencedora tras una gala repleta de emociones.

El cantante cántabro optó finalmente por Gwen Perry para que representara a su equipo en el tramo decisivo del concurso después de escuchar el potencial vocal de su talent interpretando 'One moment in time', de Whitney Houston.

Niña Pastori apostó por el gallego John Romero, que versionó el tema ‘You'll never walk alone', de Tom Jones. José Mercé se decidió por la pasión y el ritmo de Lluís Navarro, que se atrevió con ‘Tutti Frutti’, de Little Richard. Y Antonio Orozco se quedó con la potencia vocal de José Hervin tras sorprender con ‘Nessun Dorma’.

Los cuatro finalistas tuvieron la ocasión de cantar acompañados por sus respectivos coaches antes de que el público determinara quién merecía hacerse con el título de ganador. Con la victoria de Gwen Perry, David Bustamante hace doblete al ser el segundo año consecutivo que una de sus talents triunfa.

🎊🎊🎊 ¡¡TENEMOS GANADORA!! 🎊🎊🎊



🎙 ¡¡GWEN SE CONVIERTE EN LA MEJOR VOZ SENIOR DE NUESTRO PAÍS!! 😱🔴



🔝 Un reconocimiento más que MERECIDO. ¡¡ESTAMOS EN LAS NUBES!! ☁



❤ ¡¡GRACIAS POR SEGUIR CON NOSOTROS #LAVOZSENIORFINAL!! pic.twitter.com/zk0rdEGLX3 — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) January 29, 2022

La flamante ganadora de la tercera edición del programa tiene 75 años y es natural de Carolina del Norte, aunque ahora reside en Barcelona tras una vida dedicada a la música que le llevó a vivir y recorrer distintos países. Precisamente, antes de que conociera que se llevaba el mayor número de votos, el concurso le sorprendió con un emotivo vídeo protagonizado por amigos y familiares desde Estados Unidos.