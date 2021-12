Una participante de First Dates se entera en pleno directo de que su cita es un hombre casado

Yaila estaba encantada con Marco Antonio, su cita en ‘First Dates’, pero en medio de la conversación durante la cena descubrió un detalle que no le gustó nada. “Sigo todavía con el tema del divorcio, está siendo un poco complicado”, comentaba él cuando Yaila le preguntaba por sus relaciones pasadas. “Llámame prejuiciosa, pero técnicamente estás casado, y yo con hombres casados no salgo”, sentenciaba ella al instante.

En la decisión final, Marco Antonio no dudó en afirmar que quería tener una segunda cita. "Me gustan tus labios, me gusta tu altura, me gusta cómo vistes... he estado muy a gusto", afirmaba esperanzado.

Pero Yaila le daba 'calabazas' sin pestañear. "Eres guapo, alto, rubio, congeniamos... estás para mí, pero hay un tema que tienes que solucionar. Técnicamente estás casado y tengo por principio irrevocable no salir con hombres casados".

Marco Antonio no dejó de insistir. “Es un tema simplemente burocrático, solo me queda firmar un documento, sentimentalmente no siento nada", aseguraba. "Pues cuando firmes el papel me llamas”, concluía Yaila sin perder la sonrisa.