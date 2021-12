Marta Larralde: "Me preocupa que estemos muy enganchados al móvil"

L a actriz Marta Larralde (Vigo, 40 años) se incorporó a la segunda temporada de HIT, la serie que emite esta noche La 1 de TVE, a partir de las 22.40 horas, como la conductora del autobús que lleva a los estudiantes al instituto. La gallega interpreta también a la madre de un chico con problemas de adicción a internet y mantiene una peculiar relación con Hugo, el protagonista de la ficción televisiva que interpreta el actor Daniel Grao. Larralde vuelve así con un proyecto de televisión, donde se ha movido en los últimos años en series de gran tirón entre el público como Fariña o Gran Hotel.

Aparece en la serie conduciendo un autobús.

Sí. Mi personaje ha heredado la casa de sus padres en Puertollano y está hipotecada. Vive sola con su hijo y, para sacarse un dinero extra, conduce el autobús que lleva al instituto. Fue muy gracioso, porque yo conduzco coche, pero no un bus. Ni siquiera una furgoneta, pero se me dio muy bien. El primer día hicimos una práctica al lado de la productora (Ganga Producciones) y, al principio, estaban todos muy asustados. Y a los diez minutos los vi a todos muy relajados, parecía buena señal y que pensaban que lo controlaba bien.

Es una mujer con carácter. ¿Ha tenido referentes?

Yo también soy una mujer con carácter, hay que decirlo. Son los personajes que llegan a mis manos, por algo será (risas). Joaquín Oristrell (el creador) vio algo en mí para contar esta historia. Es una mujer independiente, que sabe lo que quiere y no necesita un hombre a su lado. El padre del hijo se fue y ella sale adelante. Es sencilla, humilde y honesta, pero su talón de Aquiles es su hijo, porque está enfermo y es adicto a internet y no sabe cómo ayudarle. Es un tema que me toca, porque estamos muy enganchados al móvil y a las redes sociales. Me duele mucho cuando veo a bebés con el teléfono. ¿Qué necesidad? Hay que despertar y poner conciencia en ello.

JÓVENES DIFÍCILES

¿Le está sirviendo de aprendizaje esta serie?

Aprendo de todos los temas, pero las adicciones me preocupan y me tocan como madre. Hablaba con el creador de HIT, por ejemplo, de hasta qué punto unos padres son culpables de las cosas que hace su hijo. Ellos también son personas, con cabeza. Y me preocupa, porque le doy la mejor educación a mi hijo, tengo la información, pero también después ellos vuelan y se van.

¿Cómo ha sido su relación con Daniel Grao ante las cámaras?

Muy buena, porque yo conocía a Daniel desde hace muchos años. Estuvimos a punto de trabajar juntos en una ocasión, en la película El penalti más largo del mundo. Él iba a hacer de portero, pero el fútbol no es su fuerte. Incluso tenía el recuerdo con él de tomarnos un refresco en una plaza de Madrid y no le volví a ver. Y de repente, lo vi en el ‘casting’ y me entendí muy bien. Daniel es muy fresco, muy de verdad.

¿Hay diferencias al rodar con adolescentes que actuaban por primera vez en una ficción?

Había momentos en los que había que llamarles la atención por el cachondeo. Ellos llevaban su papel bastante bien atado y si tenían dudas, las atendíamos. Disfrutamos un montón en los momentos en los que estábamos en la casa. Son todos muy profesionales. La primera vez que fui a un ensayo con ellos, para conocerlos, me dejaron muy impactada. Lloré y reí. Aprendí muchísimo y también le di la enhorabuena a Oristrell.

¿Ha tenido usted algún profesor como HIT, que le haya marcado de por vida?

He tenido maestros de teatro que me han encantado, pero en general recuerdo a los profesores, pero no tuve a un HIT. Me hubiera gustado tener a alguien que se fijara más en la inteligencia emocional, que se preocupase más por fortalecer a los alumnos. Ojalá hubiera un profesional como HIT en cada instituto.

ÉXITO TEMPRANO

Muchos actores empiezan muy jóvenes su carrera y acaban en lo más alto.

Cuando era adolescente, salía del instituto y veía Al salir de clase. Y decía que quería estar ahí (risas). Mi primera película la hice con 19 años y tres después empecé en Hospital central, con mi primera serie.

Todavía la recordamos por Gran Hotel.

Era la villana en la serie junto a Concha Velasco. Imagínate lo que me supuso trabajar con ella y con Pedro Alonso, que ahora está en La casa de papel y ha dado un pelotazo. En una de las escenas con Concha, en la que me daba un tortazo, le decía que me lo diera de verdad. Lo aguanté (risas).