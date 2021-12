Raphael repasa en El Hormiguero las curiosidades de sus 60 años de carrera

Raphael, uno de los cantantes españoles que más discos ha vendido en la historia, regresaba este lunes por la noche a El Hormiguero.

El artista departió con Pablo Motos, a quien confesó algunas curiosidades que le habían ocurrido durante los ya 60 años de carrera.

Así, Raphael relató a Motos lo ocurrido en su primera visita a Rusia y los rumores de que al cantante le pusieron espías. "No teníamos embajador entonces, yo siempre me preguntaba por dónde me estarían escuchando, pero creo que me han respetado mucho, no me he sentido espiado", admitió.

El de Linares también habló sobre su mujer, Natalia Figueroa y sobre cómo se conocieron. El artista afirmó que fue muy "chulito" a la hora de ganarse su corazón.

También comentó los momentos más destacados del documental Raphaelismo, que estrenará en enero de 2022 Movistar y donde se repasa la carrera del cantante: "En los años 60 nació el 'Raphaelismo'", aseguró el artista, quien también expresó su pesar por haber tenido que suspender su última gira a causa de la pandemia.

En 2022 se estrena en @MovistarPlus “Raphaelismo”, un documental sobre la carrera y vida de @RAPHAELartista #RaphaelEH pic.twitter.com/alHDpkB1dt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 6, 2021

Tras la entrevista, llegó el momento de los juegos. Las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, le propusieron un juego al cantante, 'La Voz, pero al revés', donde tuvo que adivinar con solo escuchar su saludo si la persona que aparecía en el plató cantaba bien o mal.

Tras varios participantes, una joven, Silvia Expósito, llamó la atención a Raphael, quien tras escucharla cantar exclamó: "¿Dónde están los de mi casa de discos? Aquí tienen material bueno".