MasterChef Celebrity: Verónica Forqué se marcha definitivamente

Verónica Forqué, protagonista indiscutible de la sexta edición de Mastechef Celebrity, ha abandonado definitivamente el programa tras confesar que "no podía más". Después de que no se presentase a la prueba de eliminación de la última gala, la actriz reapareció en el talent culinario para anunciar que abandonaba definitivamente de la competición: "Estoy regular. Necesito descansar".

El desencadenante de la crisis de Forqué fue, según sus palabras, una durísima prueba en exteriores. Desde que comenzó esta edición del formato, la actriz ha perdido los papeles en cada uno de los retos grupales, provocando todo tipo de memes, pero también de críticas por la manera en la que trataba a sus compañeros y compañeras.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

"En la última prueba de cocinado por equipos me agoté. Entonces no doy más. Yo no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más'. Tiro el delantal por un rato porque yo luego, para la final, cuando estemos ahí (en la galería) aplaudiendo no me lo tendré que poner. Es que no puedo más. Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", dijo la actriz antes de darle su delantal a Pepe Rodríguez y marcharse.

"Has sido un poco porculera, pero yo te quiero, porque eres muy bondadosa, cariñosa y no tiene maldad... pero fuera del trabajo. Que descanses, que nosotros también lo necesitamos", comentó Barrios antes de despedirse, poniendo el toque de humor al triste momento.