¿Volverá Verónica Forqué a MasterChef Celebrity?

La actriz Verónica Forqué abandonaba las cocinas de MasterChef Celebrity el pasado lunes tras declarar que estaba cansada: "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado varias semanas y soy muy luchadora. Siento no poder estar a la altura pero no puedo, el cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena". Con este mensaje la actriz abandonaba la gala, pero ¿el programa?