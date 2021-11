“No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado varias semanas y soy muy luchadora. Siento no poder estar a la altura pero no puedo, el cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena”, así, con este mensaje, Verónica Forqué comunicaba al jurado su retirada de MasterChef Celebrity 6.

La retirada de la actriz llegaba justo después de una dura prueba de exteriores que pudo acaba en desastre fatal, ya que Forqué puso en peligro a sus compañeros al intentar abrir una olla exprés en funcionamiento. Belén López, como ya le pasara a Carmina Barrios en semanas anteriores, no pudo reprimir las lágrimas ante la impotencia frente al caos del momento.

Al retirarse Verónica Forqué, y alegando igualdad en los platos japoneses cocinados por Miki Nadal y Juanma Castaño, no hubo concursantes eliminados en la gala. Junto a estos dos últimos, pasan a la semifinal Carmina Barrios, Belén López y Bustamante.

A falta de dos programas para conocer el ganador, todos los concursantes recibieron este lunes el apoyo de sus amigos y familiares, lo que produjo numerosos momentos emotivos y llenos de lágrimas.

A la incógnita de saber quién luchará en la final por el puesto ganador, se le suma para la próxima gala el saber si la salida de Verónica Forqué es definitiva o volverá a ser admitida para colgarse el delantal en la recta final del programa.