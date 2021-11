La dura crítica de Samanta Villar a Belén Esteban

No se dejó nada en el tintero y así, sin pelos en la lengua, Samanta Villar no tuvo reparos en sentenciar las intervenciones de Belén Esteban en televisión hablando de su hija Andrea Janeiro.

La periodista Samanta Villar, que ha fichado recientemente por 'En el punto de mira', asistió este domingo al programa '8 maniacs' de 8tv. En este espacio presentado por Miquel Valls habló sobre la prensa del corazón y, en concreto, sobre las intervenciones de Belén Esteban, colaboradora estrella de Telecinco y de la que es compañera en Mediaset.

"No puede ir a hablar a la tele de su hija. A perjudicar a los hijos en público. Porque la está perjudicando. Su hija Andrea ha crecido con eso", afirmó Villar. "Lo dije el día que estaba Belén Esteban en el plató. Ella en publicidad me reprochó: '¿No puedo hablar del padre de mi hija?'. Su hija le dijo que se callara. Andrea tiene dos dedos de frente más que la madre. La Fiscalía tendría que entrar y prohibirlo porque lo que hace Belén Esteban es tóxico", prosiguió la periodista barcelonesa en '8 maniacs'.

Villar tampoco tuvo reparo en criticar a la prensa del corazón frente a colaboradoras como Laura Fa y Lorena Vázquez. "Lo que creo que tenemos que hacer [los periodistas] es no perjudicar a la gente. Yo en mis programas intento no perjudicar a nadie, podría hacer prensa del corazón si no perjudicara a nadie", opinó la expresentadora de 'Conexión Samanta'. "No se pueden lanzar historias falsas que perjudican las vidas de las personas".