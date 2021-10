Lo que Malú dijo de Albert Rivera en El Hormiguero

Malú fue la estrella invitada este martes en 'El hormiguero', de Antena 3. La cantante presentó su nuevo trabajo, 'Mil batallas', con el que girará el año que viene por distintas ciudades.

Tras su maternidad, Malú regresa poco a poco a los escenarios. Ya el pasado sábado abrió el concierto solidario 'Por ellas', de Cadena 100, donde se emocionó en el esperado reencuentro con el público. Además, también se la puede ver como coach de 'La voz', junto a Pablo Alborán, Alejandro Sanz y Luis Fonsi.

La cantante madrileña cantó en directo en el plató de 'El hormiguero' el single que da nombre al disco y habló de la "inseguridad" que también tienen los artistas. "Me subo al escenario y ahí hay una sensación, pero en cuanto pongo un pie fuera, me hago pequeña y pregunto si ha estado bien. Has podido disfrutar más o menos, pero necesitas que alguien te diga si ha ido bien", confesó.

En su charla con Pablo Motos, el presentador le preguntó sobre si tenía afición a ver series. "Soy de series y de pelis, pero sobre todo me encanta ese momento cuando te pones una serie y te gusta tanto que te dan las siete de la mañana zampándote la temporada entera. Me parece lo más", respondió la cantante, que añadió que ahora puede hacerlo menos "por la niña". "Tengo menos margen para dormir y cuando tengo tiempo para dormir, lo hago".

Motos no dudó entonces en preguntarle sobre su pareja, el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera: "¿Albert te duerme bien?" "Duerme como un rey", respondió la artista. "¿En tu casa hay democracia a la hora de elegir una serie o hay alguno de los dos que decide más?", prosiguió Motos. "De momento hay democracia y hacemos un ritual, elegimos una serie y, normalmente, se empieza a ver al día siguiente porque hasta que te decides por una entre tantas plataformas...", comentó Malú. La última serie que ha visto la pareja es la danesa 'El caso Hartung".

Otro de los momentos que dejó el programa fue ver a Malú tocando la guitarra eléctrica. "Me encanta el heavy y en mis conciertos agarro mi guitarra para tocar, le hago un poco de faena a mi equipo", confesó.

Este miércoles 27 de octubre el invitado de 'El hormiguero' será Bertín Osborne y el jueves visitará el plató María Peláe.