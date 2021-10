La última expulsión en Masterchef Celebrity descoloca a sus compañeros, que lo veían como favorito

Yotuel, uno de los favoritos en las apuestas para ganar esta edición de expulsado sorpresa del cuarto programa por culpa de un postre al que le faltó azúcar. El cantante, uno de los favoritos en las apuestas para ganar esta edición de Masterchef Celebrity 6 , fue eldel cuarto programa por culpa de un postre al que le faltó azúcar.

"¿Qué te costaba ponerle medio kilo de chocolate encima a ese bizcocho insípido? Está más o menos jugoso, pero no tiene sabor ninguno", le recriminó el chef y miembro del jurado del programa Jordi Cruz al concursante cubano y pareja de la cantante y actriz Beatriz Luengo.

Esta inesperada expulsión, que salvó a las otras dos compañeras nominadas Victoria Abril y Terelu Campos, pilló por sorpresa al resto de concursantes. "¿Estáis locos? Este es uno de los mejores. ¿Qué vamos a hacer sin él?", dijo sorprendida Victoria Abril.

Hoy @Yotuel007 abandona las cocinas de #MCCelebrity y deja a todos sus compañeros completamente sorprendidos. ¡Gracias por formar parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Ya0IlHVgGO — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

La marcha de Yotuel es la cuarta expulsión del programa tras las salidas de Tamara, Samantha Hudson y Vanesa Romero.

Igualmente expresivo ante la decisión del jurado fue el cantante David Bustamante : "¿Qué dices? No me lo puedo creer. ¡Ay, Dios! Es un palo que no me esperaba para nada. Es una pérdida terrible".

YOTUEL: "EL ESFUERZO Y LA PERSEVERANCIA TRIUNFAN, TE LO DIGO YO, QUE VENGO DEL METRO"

En su despedida de 'Masterchef Celebrity 6' Yotuel mostró una gran caballerosidad: "Me siento super afortunado por haber vivido la experiencia de 'Masterchef'. Me hubiera gustado quedarme un poco más y seguir aprendiendo, pero en la vida todo es por algo. Yo seguiré cocinando porque el esfuerzo y la perseverancia triunfan. Yo me entregué. Lo di todo. ¿No fue como esperaba? No pasa nada. Seguimos".

"En la vida todo pasa por algo. El esfuerzo y la perseverancia triunfan, te lo digo yo, que vengo del Metro. No pasa nada, seguimos adelante", se sinceró Yotuel con el chef Pepe Rodríguez en su despedida del programa cuando añadió que su favorito para ganar el concurso es Bustamante..