Ignacio Elguero: "RTVE ha perdido el tren para que la gente joven plasme su creatividad"

Educación, Diversidad, Cultura e Internacional en Ahora da el salto a la dirección deen RTVE en plena renovación de la cúpula directiva del ente público que también lleva a un lavado de cara de los contenidos.

Una reforma para adaptarse a los nuevos tiempos, lenguajes e inquietudes de la audiencia, que cada vez más pasa el tiempo con otras pantallas como la de los móviles.

"Quiero hacer la edad de oro del siglo XXI", afirma con contundencia Elguero. Su idea pasa por llevar la cultura no solo a La2, sino también a La1 y fuera de España, porque eso es "marca España".

¿Cómo quiere RTVE hacer esa revolución cultural?

No es tanto una revolución, sino avanzar de tal manera que seamos un referente indiscutible, cerrar nuestros puntos débiles y de esa manera crecer. Lo vamos a hacer estando presente como medio oficial en las grandes celebraciones y acontecimientos nacionales e internacionales participando con gente nuestra, con nuestros programas. También hay que hacer nuevos proyectos y formatos, pero no es fácil. Quiero, además, acercar la música más a la televisión y trabajamos en una serie de festivales benéficos.

¿Qué otros planes tiene?

Vamos a trabajar en la actualización de formatos que en su momento funcionaban y los vamos a renovar por completo.

¿Por qué esa idea de recuperar y reformar antiguos formatos?

Yo quiero hacer la edad de oro del Siglo XXI y para mí, desde un punto de vista sociológico, es la generación pospandemia, esa generación creativa de este siglo, que empieza el 21 del XXI. Quiero mostrar a través de un programa de televisión lo que están haciendo los jóvenes creadores españoles en todas las disciplinas artísticas. Es volver a ser el medio en el que se encuentren las nuevas generaciones creadoras, que ofrecen un producto al público mayoritario. No pretende ser para nada elitista.

Es esa gente que está en las redes, en Youtube y nosotros no les hemos dado ese campo.

¿Eso se logra recuperando antiguos formatos?

Por ejemplo, 'A fondo' lo pongo de comparación para que la gente tenga un referente. El fin es no olvidar a ningún público, no es que recuperes el formato porque fueron estupendos en su momento y en el fondo todo es cíclico. Nos falta un programa que traiga a grandes pensadores y a veteranos, pero, al mismo tiempo, estoy ideando un programa que sea la plataforma de los nuevos creadores. Nuevos formatos también con los nuevos lenguajes.

¿Quiere traer a RTVE a los Ibai, Auronplay y Rubius que tanto siguen los jóvenes?

No, no, yo quiero a los grandes creadores con mayúsculas: grandes poetas y escritores, respetados. No me interesa que sean o no mediáticos, para nada. Nosotros lo que buscamos es calidad, tenemos que ser referentes por calidad y creo que la tenemos, pero hay que aumentarla. Hemos perdido el tren en tener ese espacio para que la gente joven plasme lo que hace desde un punto de vista creativo y se ha ido a otros sitios, sobre todo, internet.

¿Ese espacio va a ir a la televisión o la web?

Yo de lo que estoy hablando es para la televisión.

¿Tiene fecha?

Lleva su tiempo, pero yo ya estoy en ello, pero para 2021 no llegamos.

Hay una gente creadora que no tiene soporte para darse a conocer y eso lo tiene que hacer RTVE con nuevos formatos y lenguajes.

¿Y en su cabeza esto es para La1 o para La2?

En mi cabeza está perderle el miedo al sometimiento de las audiencias y podría ir a La1 en un pos 'prime time'. No hay que dejar a la cultura metida en un canal determinado y a determinados horarios y en esto también está el presidente José Manuel Pérez Tornero. RTVE se sigue basando en tres pilares: formar, informar y entretener. Ya ofrecemos grandes productos culturales, pero queremos multiplicarlos, ahí está la clave. Tenemos que hacer autocrítica para avanzar y hay que renovar el Canal Internacional en un canal de noticias de actualidad y cultura, porque es la manera de mostrar fuera todo lo que hacemos aquí.