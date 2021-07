'Mask Singer' desenmascara a Mar Flores y muchos de sus seguidores no saben quién es

Este miércoles, Antena 3 emitió un nuevo programa de 'Mask Singer', que contó con la presentadora Nuria Roca como investigadora invitada en sustitución de Chenoa.

El primer desenmascarado de la quinta entrega del programa fue el exjugador de baloncesto José Manuel Calderón, cuyo personaje era 'Perro', el participante más punk.

La segunda desenmascarada de la noche, por otro lado, pertenecía al mundo de la moda. Sin embargo, compartió con Calderón que ninguno de los investigadores acertó con su identidad, aunque Javier Ambrossi la mencionó en una ocasión, y fue Mar Flores. Las apuestas fueron Carmen Lomana por parte de Javier Calvo, Goya Toledo por la de Ambrossi, Laura Sánchez por la de Nuria Roca, Maribel Verdú por la de José Mota y Nati Abascal por la de Paz Vega.

La modelo y actriz, de 52 años, sorprendió con sus buenas actuaciones musicales haciendo que algunos la califiquen como la Mocatriz de España, en alusión a la canción homónima del grupo Ojete Calor.

Tras quitarse la máscara, Flores se mostró muy emocionada y afirmó que 'Mask Singer' era "un superprograma". También desveló que sus hijos son fans del formato, y que por fin entenderán lo que hacía su madre al marcharse cada sábado durante una temporada para ensayar y grabar.

También confesó que dio la pista de su devoción por el fuet para despistar, pues creía que el personaje podría llegar a ser muy obvio al tener idiosincrasias con ella, como la elegancia y el cuidado estético. Como fan declarada de los Rolling Stone, contó además que le encanta la música. Sin embargo, en esta gala se alejó del rock y apostó por la pagadiza 'Sweet Drems (Are Made Of This)', de Eurythmics.

El programa le recordó a sus apariciones televisivas, que hace años eran muchas pero para el público más joven que sigue 'Mask Singer' fue una perfecta desconocida y las redes sociales, muy activas en el seguimiento de este programa televisivo semana tras semana, se dividieron en dos bandos: quienes conocían a Mar Flores y quienes no.

Para los que no, la madrileña ha desfilado para firmas como Armani, ha trabajado como presentadora de formatos como 'VIP Noche' y 'Bellezas en la nieve' y como actriz en la serie 'Compuesta y sin novio' o en la película 'Resultado final'. También cabe destacar que durante años protagonizó portadas en medios de papel couché por su vida amorosa, por donde han pasado Alessandro Lecquio, Cayetano Martínez de Irujo o Javier Merino.

Así, Mar Flores se suma a una lista en la que ya figuraban La Toya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, Josep Pedrerol, Mel B y José Manuel Calderón.