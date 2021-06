Tom Hiddleston: "Ni siquiera sabía quién era Loki"

Actualizada 16/06/2021 a las 06:00

Con una combinación de "agradecimiento y sorpresa". Así acogió el actor británico Tom Hiddleston (Londres, 40 años) la noticia de que Loki, el personaje al que ha encarnado en seis películas y al que lleva dando vida desde 2011, iba a tener su propia serie de televisión en Disney+.

Todo un hito para alguien que, como reconoce, "no sabía quién era Loki" cuando el papel llegó a sus manos, hace ahora diez años.

El primer capítulo de la ficción, la tercera de acción real ambientada en el universo Marvel -la divertida 'M.O.D.O.K.' es la primera incursión animada- que llega a la plataforma de vídeo bajo demanda, se estrenó el pasado 9 de junio (el más visto en Disney+ hasta la fecha) y retoma la historia del personaje justo cuando Loki se hace con el Teseracto en 'Vengadores: Endgame'. Tras este acontecimiento, el Dios del Engaño se topa con la Agencia de Variación del Tiempo, una organización que existe fuera del tiempo y el espacio que le obliga a responder por los crímenes que cometió contra la línea temporal. Deberá colaborar con ella, atrapando a una amenaza aún mayor, o exponerse a ser eliminado de la realidad.

Cuenta Hiddleston en un encuentro virtual que cuando la ficción se hizo finalmente realidad, la sorpresa fue doble porque el actor llegó a pensar que su participación en el universo Marvel había acabado con 'Vengadores: Infinity War'. "Parecía el final de la historia de Loki, pero sabía que 'Vengadores: Endgame' estaba a la vuelta de la esquina".

"Después, en 'Vengadores: Endgame', Loki se hace con el Teseracto y desaparece en una nube de humo". Para cuando comenzó a rodarse la película, todos los implicados en el filme sabían que el serial de 'Loki' estaba en camino para Disney+, una plataforma que ni siquiera se había lanzado aún. No en vano, Kevin Feige, el responsable de Marvel Studios, recuerda divertido las quejas de los fans al salir de la película "porque nos habíamos olvidado de explicar qué había pasado con Loki".

Aunque sea a través de la pantalla del ordenador a Hiddleston se le ve entusiasmado con la nueva faceta del personaje. "Lo que me encanta de la serie es que Loki está despojado de todo lo que le es familiar.

Thor no está cerca. Asgard parece estar a cierta distancia. 'Los Vengadores', por el momento, tampoco están a la vista. Está despojado de su estatus y su poder. Y si a Loki le quitas todo lo que le identificaba en las seis películas, ¿qué queda de él?".

Precisamente, ese enorme abanico de posibilidades que se ha abierto en torno al personaje con la serie es lo que, en su opinión, hace que "interpretarlo nunca sea lo mismo dos veces".

Asegura la directora, Kate Herron, que, visualmente, la inspiración ha llegado de la mano del cine 'noir', "algo que se puede ver en la luz y en nuestro acercamiento a ella". 'Seven', 'Zodiac' e incluso 'El silencio de los corderos' han servido de puntos de referencia para hilvanar y dar coherencia a la trama de investigación. Fueron precisamente ella y el guionista Michael Waldron quienes insuflaron una nueva personalidad a un proyecto que no estuvo tan claro desde el principio. Y es que en esa locura de viajes en el tiempo y de dimensiones alternativas que a menudo plantea el universo Marvel, las posibilidades eran infinitas y se llegó a barruntar una suerte de cortometraje que, atención, "siguiera durante una década a Loki regentando la discoteca Studio 54 en los 70".

No pintaba mal. "Afortunadamente, gracias a Michael y Kate, la serie ha llegado a ser mucho más interesante que eso y los periodos de tiempo en los que se suceden los acontecimientos son casi secundarios con respecto a la historia en sí", desvela el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

EL PAPEL DE OWEN WILSON

El encuentro fue también la puesta de largo del conocido actor Owen Wilson ('Zoolander', 'Wonder...) en el universo Marvel. Su personaje Mobius es el de un brillante y disciplinado funcionario de la Agencia de Variación Temporal, que sirve de contrapeso a Loki.

Wilson se deshizo en elogios hacia el equipo que ha arropado su llegada y destacó la labor de Hiddleston al presentarle toda la mitología de Loki. "Tom fue muy generoso conmigo hablándome de Loki, ese mundo y las diferentes películas y escenas importantes que merecía la pena ver", revela el actor. Ahora bien, ¿qué supone entrar en el universo Marvel? "He trabajado en un montón de proyectos, pero el secretismo que rodea a este no lo entendí bien hasta que vi lo apasionada que es su comunidad de seguidores. Entonces entendí que el objetivo de Marvel es sorprenderlos". De su personaje sostiene que "es totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora".