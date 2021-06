Supervivientes 2021: ¿Qué le ha pasado a Carlos Alba en la mano?

Actualizada 04/06/2021 a las 11:28

Ayer se celebró la novena gala en la isla. Los concursantes de Supervivientes 2021 tuvieron que enfrentarse a nuevas pruebas con el fin de obtener recompensas y no ser nominados. Sin embargo, Carlos Alba no pudo siquiera intentarlo.

El chef comenzó la gala con una mano vendada a causa de una herida en un dedo. Todavía sin conocer la gravedad de su situación, el concursante fue excluido de realizar la primera prueba de recompensa en la que podría haber obtenido como premio unas brochetas y el traslado de todas sus cosas por un cambio de localización. Más tarde, cuando se unió a sus compañeros en la Palapa, la presentadora Lara Álvarez le comunicó que debía esperar a la valoración que el conjunto médico de Honduras haría de su estado de salud.

Durante la gala, la herida que parecía que solo era un problema que no le permitía hacer las pruebas físicas derivó en una bajada de tensión, que provocó al concursante un desmayo, teniendo que ser atendido en directo. A partir de entonces, Carlos Alba tuvo que mantenerse a la espera durante los demás retos y las nominaciones, porque no fue hasta el final de la gala cuando la presentadora le transmitió la decisión que los médicos habían tomado de realizarle más pruebas para determinar el tipo de dolencia. El equipo de Supervivientes baraja la opción de que se trate de un problema de traumatología, pero todavía no ha confirmado ni desmentido ninguna teoría y esto ha provocado quejas de los espectadores.

El equipo médico necesita hacer más pruebas a @Carlos_Alba_, por lo que va a ser apartado temporalmente del grupo



#SVGala9 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/UEPeSEB1QR — Supervivientes (@Supervivientes) June 3, 2021

CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN MÉDICA

Por el momento, Carlos Alba se encuentra apartado de la convivencia con los demás concursantes y a la espera de ser sometido a nuevas pruebas médicas. Sin embargo, continúa con la misma dieta estricta que el resto, basada en arroz y pescado. Dependiendo de los resultados y la evolución de su mano, el chef podrá volver a la playa o se verá obligado a abandonar el concurso.

