Así es 'Tik Tak', el nuevo videoclip de Ana Guerra en el que se queda "totalmente desnuda"

Ana Guerra vuelve a copar portadas y a llenar horas de televisión, pero ya no por su vida personal, como los rumores sobre su relación con Dani Rovira. La cantante de 'Lo malo', la canción más escuchada en España en 2018, regresa con 'Tik Tak' y acudió a El Hormiguero para presentar la canción y hablar sobre su videoclip.

'Tik Tak' es el primer adelanto de su próximo disco que verá la luz en los próximos meses. El tema, de pop clásico, es una canción personal de la ex concursante de 'Operación Triunfo' que ha compuesto junto a Juanjo Martín y Luis Frochoso.

La cantante ha explicado en El Hormiguero que en 'Tik Tak' ha encontrado su identidad. "Antes de participar en 'Operación Triunfo', yo cantaba en la calle y cantaba versiones. Y cuando había más gente, ya cantaba las buenas para que se quedaran y me echaran más dinero. En 'Operación Triunfo' también cantaba versiones y no había compuesto prácticamente nada. Entonces, cuando salí al mundo real, no sabía qué identidad tenía. Yo estaba en la búsqueda de esa esencia, esa identidad y esa personalidad musical. Me ha costado tres años y medio, pero aquí estoy", ha relatado.

La canaria ha narrado cómo fue el día en el que se reunió con la discográfica para decirles que el álbum que ya estaba grabado y en el que habían invertido tanto dinero no quería que viera la luz. "Fue uno de los días más importantes de mi vida", ha asegurado. "Tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo estaba muy segura de lo que quería. Dos días antes de la reunión con la discográfica, tenía claro que tenía que seguir por otro camino y que musicalmente tenía que hacer otra cosa, porque el éxito es ser feliz con lo que estás haciendo. Y el día de la reunión, lo que hice fue sentarme a tocar el piano y cantar. Les pregunté si les había gustado, me respondieron que sí y les dije que eso era lo que quería hacer", ha continuado Ana Guerra. "Me dijeron que me pusiera las pilas porque había mucho trabajo por hacer y compuse 40 canciones para mi disco", ha subrayado.

SOBRE SU NUEVO VIDEOCLIP: "ESTOY TOTALMENTE DESNUDA"

En el videoclip de 'Tik Tak', Ana Guerra hay un momento en el que se quita todo lo postizo, desde las extensiones hasta las pestañas, pasando por el maquillaje, y se queda desnuda. "Eso es exactamente lo que quería transmitir y lo que hice fue desnudarme hasta que me quedé desnuda del todo. Estoy sin maquillar en el videoclip, que es la primera vez que salgo sin maquillar en un acto así público, y estoy totalmente desnuda, que es lo que me pasó cuando tomé esta decisión, cuando ya me vi desnuda, dije: 'Esto es lo que quiero ser, quiero ir desnuda por la vida y en la música'", ha destacado.

