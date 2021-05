Jacob Petrus: "El anticiclón es un rollazo y el temporal apasiona"

Actualizada 31/05/2021 a las 06:00

Del corazón a la divulgación científica. Este fue el giro de 180 grados que dio Televisión Española en 2014 al encargar a Jacob Petrus (Manresa, 1976) la conducción del programa 'Aquí la Tierra'. "La persona que me lo propuso estaba loca", comenta. Siete años después, la cabecera del programa sigue sonando a las 20.30 en La 1.



Siete años ya de 'Aquí la Tierra'. ¿Cuál es la receta?

¡Uf! Me gustaría saberla para aplicarla a otros programas, pero, sobre todo, ha sido trabajo y más trabajo. Mantenemos una idea de programa de entretenimiento hablando de medio ambiente con frescura y con una sonrisa. A eso, también hay que añadir suerte que hay que buscar y, especialmente, gente, porque eso nos ha permitido estar estos siete años en pantalla con un público muy fiel.



¿Las entradillas que hacen en el programa son apuestas perdidas que hacen en la redacción?

(Risas) Tiene mucha historia, porque eso sí que ha sido una evolución del programa. Al principio las entradillas no eran tan importantes. De repente en algunas empezamos a divertirnos... no lo puedo decir de otra forma. Tenemos muy buen ambiente en la redacción. Empezamos a imaginarlas y a llevarlas a cabo. Creo que merece la pena todo el tiempo invertido en prepararlas, grabarlas y editarlas. Tengo una vecina, Adela, que siempre me dice: "¡cómo me reí ayer viendo lo que hiciste!". Eso es lo que merece la pena, que la gente en casa se eche unas risas, aunque yo sea tímido para eso.



¿Qué pensó cuándo le propusieron este programa?

Que la persona que me lo dijo estaba loca y que no sabía lo que hacía. Reconozco que cuando me lo dijeron pensé que se habían vuelto absolutamente locos, que esto no iba a salir y que era una apuesta perdida. Fue un cambio radical, porque TVE llevaba más de 20 años con sucesos y corazón en esa franja, y se cambió por un programa de medio ambiente que salía a competir con otros monstruos a la misma hora. Pero, aquí estamos siete años después...



Y que dure, ¿no?

Sí, nunca nos aburrimos, cada día es un reto y que esto dure muchos años.

SIN PARAGUAS

¿De dónde viene esa pasión suya por la naturaleza, la geografía y la meteorología?

Siempre la he tenido desde bien chiquitito. He estado en contacto con los bichos, los animales y la naturaleza, y yo siempre me recuerdo así. Luego estudié la carrera para ser el hombre del tiempo, porque me gusta la comunicación y el medio ambiente.



Y como hombre del tiempo, ¿es más de borrascas o anticiclones?

(Risas) Claramente, borrascas. El anticiclón es un rollazo, los temporales son apasionantes. La previsión meteorológica es un reto y desde que estamos en 'Aquí la Tierra' hemos podido ver qué pasa cuando hay tiempo adverso y cómo afecta a las plantas, a los animales o a los cultivos. Me parece apasionante este tema.



¿Y le ha pillado salir de casa un chaparrón sin paraguas?

Casi todas las veces. Ya sabes que en casa del herrero, cuchillo de palo. En el caso de Filomena a principios de año llegué a la redacción sabiendo la que iba a caer, avisé a mis compañeros para que fueran previsores y reservaran un hotel cerca. ¿Tú crees que lo hice? No (risas). Así siempre.



En 'Aquí la Tierra', tocan varios temas, pero el clima es el hilo conductor. ¿Como sociedad hemos ido para adelante o para atrás en tema de la concienciación?

Es una respuesta difícil. En concienciación, lo estamos bastante más que nuestros padres o nuestros abuelos. Somos mucho más conocedores de los problemas medioambientales que tenemos en nuestro país y, en general, en el mundo.



¿Y qué falta?

Hemos perdido conexión con la naturaleza. Digamos que sabemos la teoría, pero poco la práctica. Me preocupa mucho más que los niños sepan valorar qué es un lince o qué es un águila real. Todo eso te lo da el vivir en contacto con el medioambiente y creo que, lamentablemente, lo estamos perdiendo. Nosotros intentamos trasladar las emociones que provoca el medio ambiente.

TWICH CLIMÁTICO

¿Y se puede hacer divulgación científica desde la televisión?

Sí, lo que pasa es que lo puedes hacer de muchas formas. En Televisión Española tenemos diversas plataformas y no es lo mismo La 1 que La 2. Nosotros podemos estar hablando de medioambiente y divulgando ciencia, pero con una perspectiva mucho más de entretenimiento que, por ejemplo, lo que pueden hacer los compañeros de 'El escarabajo verde'. Pero, seamos realistas, a veces hablar de medioambiente o hablar de ciencia de una forma sesuda, no es algo que podamos hacer durante mucho rato. La televisión es un medio de entretenimiento.



¿Se ve en unos años en Twitch o Youtube haciendo esto?

Seguro que sí. De hecho, en los últimos años intento estar mucho más presente en las redes sociales. Tampoco es que tenga mucho tiempo, pero sí que lo intento para llegar a otro tipo de público y también aprender sobre el mundo.