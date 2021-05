España, último en las apuestas, actuará en el puesto 13 en Eurovisión 2021

Actualizada 21/05/2021 a las 08:46

El español Blas Cantó interpretará su canción 'Voy a quedarme' en el puesto número 13 en la final del Festival de la Canción de Eurovisión que tendrá lugar este sábado, de acuerdo con el orden que ha dado a conocer este viernes la organización.

El murciano, al que las casas de apuestas sitúan último, saltará al escenario justo detrás de dos de los participantes que según estos mismos vaticinios quedarán en la cabecera de la tabla: 'Tout l'Univers' del suizo Gjon's Tears, que actuará en el undécimo lugar, y '10 years' de los islandeses Daði & Gagnamagnið, duodécimos.

Italia, el país que ahora mismo lidera los pronósticos con los roqueros Maneskin y 'Zitti e buoni', concursarán en el puesto 24 de 26, casi al final, mientras que su gran rival, la francesa Barbara Pravi con 'Voilá', lo hará en el 20, detrás del folk ucraniano 'Shum' de Go_A que tanto gustó en la primera semifinal y que actualmente aparece cuarto en las apuestas.

Estas auspician el bronce de Eurovisión para la maltesa Destiny con 'Je me casse' después de que la fortuna le otorgara una plaza en la primera mitad del concurso y que los productores del programa hayan determinado que actúe en sexta posición.

El orden es fruto del esquema ideado por la organización del evento para mantener el ritmo televisivo, con alternancia de cortes rápidos y lentos, y para poder conciliar los distintos montajes sobre el escenario.

Esta fórmula se combina desde hace años con el azar, que determina si los países a concurso aparecerán en la primera o la segunda mitad, lo que normalmente les privilegia al permanecer mejor en la memoria del espectador para el turno posterior de televoto.

De acuerdo con esa combinación de diseño y fortuna, la griega Elena Tsagrinou abrirá la gala con 'El Diablo' (lo que la ha hecho caer hasta el puesto 12 de las apuestas), y será San Marino quien cierre el espectáculo con su candidata, Senhit, y el tema 'Adrenalina'.

El orden exacto de actuaciones será el siguiente:

1) Chipre / Elena Tsagrinou - 'El Diablo'

2) Albania / Anxhela Peristeri - 'Karma'

3) Israel / Eden Alene - 'Set Me Free'

4) Bélgica / Hooverphonic - 'The Wrong Place'

5) Rusia / Manizha - 'Russian Woman'

6) Malta / Destiny - 'Je Me Casse'

7) Portugal / The Black Mamba - 'Love Is On My Side'

8) Serbia / Hurricane - 'Loco Loco'

9) Reino Unido / James Newman - 'Embers'

10 Grecia / Stefania - 'Last Dance'

11) Suiza / Gjon's Tears - 'Tout l'Univers'

12) Islandia / Da?i Freyr og Gagnamagni? - '10 Years'

13) España / Blas Cantó - 'Voy A Querdarme'

14) Moldavia / Natalia Gordienko - 'SUGAR'

15) Alemania / Jendrik - 'I Don't Feel Hate'

16) Finlandia / Blind Channel - 'Dark Side'

17) Bulgaria / Victoria - 'Growing Up is Getting Old'

18) Lituania / The Roop - 'Discoteque'

19) Ucrania / Go_A - 'Shum'

20) Francia / Barbara Pravi - 'Voilà'

21) Azerbaiyán / Efendi - 'Mata Hari'

22) Noruega / TIX - 'Fallen Angel'

23) Países Bajos / Jeangu Macrooy - 'Birth of a New Age'

24) Italia / Måneskin - 'Zitti E Buoni'

25) Suecia / Tusse - 'Voices'

26) San Marino / Senhit - 'Adrenalina'

