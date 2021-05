El reencuentro de 'Friends' no se podrá ver en España hasta finales de año

El reencuentro de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross, 'Friends' desde hace casi treinta años, en el capítulo especial que homenajea al elenco, con entrevistas a los actores y colaboraciones sonadas de artistas invitados, no se podrá ver en España hasta finales de año.



Aunque la cita para el estreno de este nuevo episodio es el 27 de mayo, solo podrán verlo los fans de la serie de Estados Unidos, ya que se trata de un contenido exclusivo de Max, por lo que los países donde existe se verá ese jueves; no así en España, donde Max no llegará hasta finales de año.



Fuentes de la compañía en España han detallado que HBO Max distribuye sus originales y la mayoría de sus contenidos en HBO España, pero no todos ni por sistema, y en el caso del especial televisivo de 'Friends' es exclusivo de HBO Max.



Hasta entonces, los seguidores tendrán que estar pendientes de los clips que se vayan lanzando en las cuentas oficiales, como el publicado hace unos días donde se ve de espaldas a los protagonistas caminar por los estudios de la Warner Bros., donde se rodó el formato.



Hasta 2020, 'Friends' se emitía en Netflix, pero Warner compró los derechos el verano pasado para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes de HBO Max donde, desde el año pasado, se pueden ver las historias de este peculiar grupo de amigos neoyorquinos.



Aunque los millones de fans de 'Friends' sueñan con nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa retrospectivo con entrevistas con el reparto; la comedia, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios.



El especial, que se estrenará más de un año después de lo previsto por culpa de los atrasos en el rodaje provocados por pandemia del coronavirus, reúne a los seis protagonistas de la serie, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, a los que acompañan invitados como Lady Gaga, Malala Yousafzai, David Beckham o Justin Bieber.



Pero no son los únicos, ya que el capítulo extra tira la casa por la ventana incluyendo también a la banda BTS, y actores, actrices, modelos y cantantes carismáticos, como Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lenon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler y Reese Witherspoon.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En