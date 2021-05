Blas Cantó: "El plan hasta Eurovisión es llegar sanos"

Actualizada 06/05/2021 a las 08:38

El representante español en Eurovisión 2021, Blas Cantó (Ricote, Región de Murcia, 29 años) ultima los preparativos de la puesta en escena antes de partir a Róterdam (Países Bajos), donde tras la suspensión de la edición de 2020 se celebrará la gran final del festival el próximo 22 de mayo que emitirá La 1 de TVE (21:00 horas). Lo hará con la canción 'Voy a quedarme', un tema con "una historia detrás" que intentará romper la mala racha de resultados de España en este concurso musical, entre los cinco últimos en las cuatro ediciones más recientes.

-¿Le costó aceptar la candidatura a Eurovisión por segunda vez?

-No me costó, en absoluto. Siempre quisimos continuar lo que dejamos a medias. Llevaba soñándolo mucho tiempo.

-¿Cómo fue el proceso hasta seleccionar las canciones presentadas?

-No he parado nunca. Siempre estuve componiendo, tengo canciones en la recámara, sigo escribiendo otras. Cuando tú compones, no hay un momento de inflexión para Eurovisión. La magia del festival es que una canción que no te esperabas pueda ser la candidata. Hay muchos métodos, pero cuando compones, compones. No hay más misterios.

-¿Cuáles son las fortalezas de 'Voy a quedarme'?

-El mensaje que tiene, la historia que tiene detrás y la oportunidad de que el público nos conozca. Hay momentos en que nos olvidamos del mensaje de las canciones. Y eso es lo más importante. A veces decoramos tanto lo de alrededor que se nos olvida el mensaje principal. Y es por lo que tenemos que apostar. Llevar un mensaje al festival más grande de todos los tiempos.

-¿Es partidario de canciones en inglés o en el idioma propio?

-Somos muy afortunados. Somos el único país que canta en español. Hay algunos que incluso tienen títulos en español por aquello de que el urbano y el latino han abierto muchas puertas al español, pero ninguna es en español. Y creo que somos muy afortunados, porque somos los únicos que lo hacemos. Es nuestro país.

-¿Puede adelantar algo de la escenografía?

-Va a ser muy emocionante. Están creando algo mágico que cuando lo veo en cámara, me pone los pelos de punta. Creo que va a ir muy bien acompañada y sobre todo, que va a crecer. Creo que lo hemos conseguido.

-¿Esta segunda vez lo está viviendo de manera diferente?

-Por supuesto. La primera vez es como en todo, es más complicado porque no sabes cómo funciona. La segunda vez ya empiezas a agarrar las riendas de todo, empiezas estar más seguro, a tomar decisiones. Creo que esa madurez nos ha ayudado a la candidatura.

-¿Qué plan tiene hasta que se celebre el festival?

-El plan es llegar sanos, y es el plan por el que todos velamos. Es importante cuidarse porque cualquier bajada de guardia puede ser que no participemos en el festival en directo y se tenga que emitir una actuación grabada. El plan es cuidarse mucho.

-¿Le han dado algún consejo los representantes de otros años?

-He hablado con un montón, con Soraya, Barei, Manel Navarro, Miki, Pastora Soler, Azúcar Moreno. Mucha gente me ha escrito y me han dicho que esto es una vez en la vida, que lo pase bien y que luego siga con mi carrera. No vamos a cambiar nada que ya no hayamos hecho antes o que podamos hacer después. Estoy contento, porque Eurovisión me está abriendo muchas puertas. Me siento muy afortunado. Pase lo que pase en Eurovisión, no cambiará mi vida.

RELACIÓN CON SUS ADVERSARIOS

-¿Tiene algún favorito de otros países? ¿Cómo está siendo la relación con tus competidores?

-La relación está siendo maravillosa, porque además hablo mucho con ellos. Te podría decir una lista larguísima, pero mi favorita para siempre, desde que la vi en su preselección, es Barbara Pravi, la candidata de Francia. Tiene un talento indiscutible y una sensibilidad brutal. Es muy auténtica, y me gusta mucho como lo hace.

-¿Tiene miedo a un mal resultado?

-No le tengo miedo al resultado, la verdad. David Bisbal me decía en 'La voz kids' que no pensara en ganar, sino en pasármelo bien, en cantar, en disfrutar y cantar mi historia. En emocionarme cantando. Habrá gente que piense que eso es una actitud derrotista, pero hay otra que, si digo lo contrario, dirá que soy un flipado. Prefiero hacerlo a mi manera, porque nunca llueve a gusto de todos.

-¿Cómo vive los eurodramas de Eurovisión y las críticas en redes?

-Cuando hay una crítica despiadada, hay una agresión. No la tengo muy en cuenta, la verdad. Cuando salgo en la tele, la gente me escribe emocionada. Me cuentan sus historias. Me emociona mucho casi todo lo que leo.

-Ha cantados dos veces en el especial de Rocío Carrasco en Telecinco. ¿Cómo ve su historia?

-Es una historia que pasa todos los días. Y que si viéramos en la tele a alguien anónimo contando esta historia, nos echaríamos las manos a la cabeza. Es la historia de mucha gente, de muchas familiares mías, de amigas con sus hijos. Como lo veo todos los días, no me sorprende.