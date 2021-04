Miguel Bosé exige a Jordi Évole que se quite la mascarilla para entrevistarle

Actualizada 08/04/2021 a las 12:10

El último invitado del progama de 'Lo de Evole', Miguel Bosé, ha vuelto a la primer línea de la actualidad por mantener tajante su actitud negacionista antes el coronavirus, hecho que mantiene desde el inicio de la pandemia y que ya le ha costado más que un enfretamiento público.

En esta ocasión, el programa ha emitido un adelanto para promocionar el capítulo y en él puede verse como en cuanto el periodista entra en la sala en la que realizan la entrevista, le pide que se quite la mascarilla “pero ya”: “No hablo con gente con mascarilla”. "Quítate esa máscara. ¡Pero ya!", le espeta el cantante al presentador nada más verle. "Yo no hablo con gente con mascarilla". Después, el periodista le pregunta por cuántas veces al día se pone gel hidroalcohólico, a lo que él contesta que "ninguna".

Además de enorgullecerse de no usar gel hidroalcohólico y no haberse realizado ninguna PCR hasta la fecha, también niega que su madre haya fallecido por la pandemia. “Mi madre [Lucía Bosé]– no se murió de covid y eso tiene que parar ya”, afirma tajante en otro momento.