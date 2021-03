Nuria Roca: "Presentar 'El hormiguero' ha sido un regalo"

Actualizada 21/03/2021 a las 10:58

El pasado mes de febrero, Nuria Roca (Moncada, Valencia, 1972) tuvo que ponerse al frente de 'El hormiguero' (Antena 3) tras el positivo por covid-19 de Pablo Motos. Un examen pasado con matrícula de honor, ya que la suya fue una de las emisiones más vistas del programa. Tras la grata experiencia, Atresmedia premia a la mítica presentadora con un proyecto en 'prime time' llamado 'La batalla de los famosos' (Antena 3) que comienza a grabar en abril.

-Como dirían los jóvenes, ahora mismo está 'on fire' y se estrenó en el teatro, ¿cómo ha sido esa experiencia?

-Está siendo de las mejores que he tenido en mi vida. Es un viaje en toda regla, pero tanto a nivel personal como profesional, y lo estoy disfrutando. Lo he sufrido mucho antes de empezar, porque estás pisando un terreno desconocido, pero una vez que hemos arrancado ya quiero hacer otra.

-Además, este año le ha tocado ponerse al frente de un transatlántico como es 'El hormiguero', ¿cómo fue?

-Ha sido también algo fantástico por todo y por la repercusión que ha tenido. Estoy muy agradecida, sobre todo a los compañeros. Me entusiasma conocer 'El hormiguero' de primera mano y conocer su maquinaria, y cómo todas sus piezas están engrasadas. Cómo curran y cómo trabajan. Llevo tres años siendo parte de ello y ponerte al frente es un lujo y un regalo.

-Y quien ha quedado muy contenta también es la cadena, porque nos han chivado que presentará 'Family Feud: la batalla de los famosos' en Antena 3.

-Es una apuesta fantástica, con un formato muy testado que lleva ya muchísimos años en Estados Unidos y que luego se ha adaptado a un montón de países. Aquí haremos la versión 'celebrity', donde se van a enfrentar dos grupos de gente. Además, el público también va a poder participar desde casa. Creo que va a funcionar muy bien, ¡ojalá! -¿Se sabe la fecha de estreno? -No lo sé, aún. Nosotros empezamos a grabar en abril.

-Tampoco hay que olvidarse de Road Trip de TNT. ¿Te irías de viaje de ocio con Esty Quesada y con Carmina Barrio?

-Absolutamente. Además, sería una desconexión total de la realidad que me rodea (risas). Sería otra maravillosa aventura, son dos tipas geniales. Hemos congeniado muy bien, nos lo hemos pasado en grande. Ha sido también una manera de romper con el día a día y con la rutina, que ahora mismo es excesivamente monótona. Road Trip nos servía un poco de vía de escape y ha sido un regalo también.

-¿Habrá más entregas?

-No lo sabemos. Cuando terminamos la primera edición, Esty y yo estábamos como locas con hacer la segunda y vino la pandemia. Para la segunda se tenía previsto hacer una cosa y luego hemos hecho otra. No sé qué es lo que puede pasar si hay una tercera. No tengo ni idea.

-Uno abre, por ejemplo, su página de Wikipedia y va a la sección de Tele y casi un 'non stop' desde 1994. ¿cansa la presión de la tele? ¿Y la sobreexposición?

-Hay épocas y temporadas en las que estás más presente, como ahora mismo. Y luego hay otras en las que estás mucho menos. Bueno, todo tiene su parte de desventaja y de ventaja, pero sobre todo de ventaja.

-¿Y elegir entre radio, teatro o tele?

-No sé por qué se empeña la gente en tener que elegir. Soy comunicadora y a mí me gusta el entretenimiento, me gusta la información, me gusta contar cosas y dependiendo del soporte donde yo pueda hacerlo. Creo que no hay que elegir, hay que hacer las cosas bien siempre que se pueda.

-Adaptarse, ¿no?

-Claro. No somos nosotros los que decidimos, solamente depende de uno la escritura. En el resto estás un poco vendido.

-Usted es comunicadora, como bien dice, y ahora está muy de moda los 'streamers' y Twitch, ¿la veremos ahí?

-Pues no lo sé porque ni lo he visto (risas). Pero creo que eso es otra forma de comunicar y que me parece estupendo. Pero, vamos, de momento estoy servida (risas). Ya iremos probando cosas, pero poco a poco.

-Otra forma de comunicar son las redes y está muy activa ahí. ¿Es un arma de doble filo?

-Todos tenemos que ser conscientes de que mostramos lo que nos apetece mostrar una vez y, a partir de ahí hay que ser lo más cercano a la realidad posible. También es una forma muy directa de comunicarte con la gente a la que le gustas y a la que no le gustas. Yo a la que no le gusto tampoco le presto demasiada atención, porque esto es muy libre. Es decir, si no te gusto, pues no me sigas.

-Desde 2013 no publica ninguna novela. ¿Hay algún proyecto o está muy liada?

-Me lo dices y me da un dolor de tripa que no te puedes imaginar. No he tenido ni tiempo ni ganas y no he tenido la fuerza necesaria para meterme de lleno con lo que ello conlleva. Ahora mismo no puedo tener la cabeza únicamente centrada ahí.