Locos por las aventuras de 'Lupin'

Actualizada 19/01/2021 a las 06:00

En el cementerio de Montparnasse, en París, un fan de Arsène Lupin ha dejado en la tumba del escritor Maurice Leblanc (1864-1941) un ejemplar de una de las novelas sobre las aventuras de este ladrón de guante blanco que ha inspirado la serie 'Lupin', de Netflix. La serie está protagonizada por el actor francés Omar Sy (42 años) en el papel de Assane Diop, un ladrón que sigue los métodos del escurridizo Lupin para cometer sus robos y vengar a su padre.

Esta serie francesa se encuentra entre las más vistas de Netflix en todo el mundo desde su estreno el pasado 8 de enero. Incluso Hollywood se ha rendido a sus pies. "'Lupin', otro gran proyecto de Omar Sy en Netflix", escribió la actriz Sharon Stone en Twitter. "Nos alegramos del éxito mundial de la serie que incita a redescubrir la obra literaria lupiniana de Maurice Leblanc y en cuyo corazón Arsène Lupin brilla con una eterna juventud", explica en un correo electrónico Pierre-Antoine Dumarquez, presidente de la Asociación de Amigos de Arsène Lupin (AAAL).

'Lupin' no es una adaptación más de las novelas de Maurice Leblanc, sino una relectura contemporánea de su personaje más famoso. Inspirado por las aventuras de Arsène Lupin, Assane Diop decide vengar a su padre. Éste se suicidó después de que le acusaran falsamente de haber robado el famoso collar de la reina María Antonieta. El collar, que ha reaparecido misteriosamente 25 años después, va a ser subastado en el museo del Louvre.

En la serie, Assane le regala a su hijo Raoul el libro 'Arsène Lupin. Ladrón y caballero', encuadernado en cuero marrón con letras doradas. Su padre se lo había regalado a él cuando era joven. Ese libro, ahora reeditado en Francia, cambió su vida. "Imagina que heredas un tesoro. Eso fue lo que me pasó. Cuando era pequeño heredé una fortuna. Un día, alguien entró en mi vida y me dejó todo lo que tenía. Riquezas increíbles, recursos infinitos y varias vidas para disfrutarlos. Heredé un libro que cuenta más que una historia", explica Omar Sy, una de las estrellas francesas más internacionales, en la promoción de 'Lupin'.

El éxito de la serie ha hecho disparar las ventas de las novelas de Arsène Lupin en las librerías. 'Arsenio Lupin, ladrón y caballero' está entre los libros más vendidos esta semana en Amazon y en FNAC en Francia. Pero, ¿quién es Arsène Lupin? Es uno de los ladrones más famosos de la literatura francesa. El ladrón caballero, creado por el novelista Maurice Leblanc, es el hombre de los mil disfraces y mil rostros. Es un camaleón que cambia de traje, de domicilio, de rostro y de escritura para dar sus mejores golpes. En castillos y salones Lupin conoce todos los pasadizos secretos y roba en los castillos y en los salones. Anuncia a sus víctimas antes el día que será el robo. Trae de cabeza al célebre policía Ganimard y logra robarle el reloj al gran Herlock Sholmes. A veces se va de una mansión con las manos vacías dejando su tarjeta: "Arsène Lupin, el ladrón caballero, volverá cuando los muebles sean auténticos". "Las cualidades de Arsène son su inteligencia y su humor. Es un seductor. No es violento. Es culto. de hecho tiene todas las cualidades", opina Maryse Alix, directora del Clos Lupin, el museo de Étretat (oeste de Francia) consagrado a este personaje literario y situado en la antigua casa de veraneo de Maurice Leblanc. "Sus defectos, no tiene. Ah, sí. Un ego un poco sobredimensionado, ¿no?", añade Alix, quien todavía no ha visto la serie, porque no está abonada a Netflix. Clos Lupin no podrá, de momento, disfrutar del éxito de la serie, ya que, al igual que otros museos de Francia, se encuentra cerrado por la pandemia de covid-19. Alix confía en poder abrir para las vacaciones escolares de febrero en Francia. "Es realmente una catástrofe que estemos obligados a cerrar, pues, estoy segura que hubiéramos tenido un gran éxito", explica Alix. Cuenta que cuando en 2004 se estrenó la película 'Arsène Lupin', de Jean-Paul Salomé, con Romain Duris como protagonista, tuvieron "un aumento del 300% del número de entradas" y la gente arrasaba con las novelas en la tienda del museo.

EL EFECTO TURÍSTICO

En la costa de Albâtre, escenario, al igual que París, de la serie 'Lupin', también esperan el efecto Netflix. "Las imágenes difundidas en todo el mundo de la playa y los acantilados son bonitas y dan ganas de venir", explica Christelle Feron, portavoz de la Oficina de Turismo de Seine Maritime. Feron está convencida de que el éxito de la serie llevará a una nueva generación de lectores a descubrir los lugares que inspiraron a Maurice Leblanc.

Feron propone seguir los pasos de Arsène Lupin, desde Rouen, ciudad natal de Maurice Leblanc, hasta Étretat, pasando por la abadía de Jumièges, Tancarville y la abadía de Saint-Wandrille, rincones que inspiraron algunas de sus novelas. Y descubrir así el misterio de la aguja hueca, "un secreto que los reyes de Francia se transmiten y que ha caído en manos de Arsène Lupin".