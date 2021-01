Paula Usero: "Hay espectadores que nos escriben en portugués y japonés por la serie; en México se colapsó la red"

Actualizada 17/01/2021 a las 06:00

Este domingo, '#Luimelia' estrena su tercera temporada en AtresPlayer, la plataforma de 'streaming' del grupo Atresmedia. Una serie protagonizada por Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira). Dos personajes que nacieron en 'Amar es parar siempre', pero que han enganchado a la audiencia en su propia aventura en internet, aunque "ojalá llegue a la televisión", asegura Paula Usero (Valencia, 1991) a este periódico.

¿Qué podemos esperar de lo nuevo de '#Luimelia'?

Vamos a ver a una Luisita y Amelia más centradas en el camino, hasta ahora han sido unas locas y no van a dejar de serlo porque forma parte de ellas. Pero en esta temporada están más centradas en la estabilidad, en cosas más serias y en escucharse que también es importante. Hay muchas ganas de refrescar un poco el tema de la serie y nos hace mucha ilusión.

En esta temporada, tienen una obsesión y es comprobar cómo es la vida de sus vecinas. Casi parece un reflejo de lo que vivimos en 2020 con el confinamiento duro. ¿Son espías de balcón?

Totalmente (risas). Son dos señoras mayores que, aparentemente, viven juntas y no se sabe mucho más de ellas. Solo se intuyen cosas cuando salen al balcón. Como dices, son el reflejo de lo que hemos vivido en 2020. Pueden ser el espejo de Luisita y Amelia, que han crecido. -En esta serie hay más de un roce y la distancia social cuesta cumplirla. ¿Cómo han sido los últimos rodajes con la covid? -Un poco coñazo, la verdad. El equipo es familiar y somos todos amigos y llegar y no poder tomarte el café con alguien o no estar juntos se hace frío y da pena. Nos hemos acostumbrado y, además, rodamos en verano, donde todo estaba más relajado. Lo supimos llevar, pero es una bajona.

Su amor se está viendo en dos épocas. En 'Amar es para siempre en los 70 y ahora en 2020, dos tiempos muy diferentes ¿Se esperaba el éxito de esta relación?

No lo pensábamos. Cuando empezamos en 'Amar...', el director nos dijo que esta trama lo iba a petar y no le creímos. Pero, al final mucha gente se ha sentido representada y reflejada con la historia. Tenemos que seguir adelante por la falta de referentes y la necesidad que tiene la sociedad de ver una serie en la que no solamente haya tramas heterosexuales que ya están muy vistas.

¿Cree que la serie podría dar el salto a la televisión?

Sería fantástico. La verdad es que hay mucha gente suscrita a AtresPlayer, pero hay mucha gente que no. Es cierto que no te sabría decir en qué franja podría ir '#Luimelia', porque son capítulos de diez minutos o quizá antes o después de 'El Hormiguero'. Sería fantástico, pero no sé si sería posible.

-¿Cómo ha evolucionado la Luisita de 'Amar es para siempre' a la de '#Luimelia'? -Es una persona con menos prejuicio, menos encorsetada donde le permite vivir, vestir y amar libremente cosa que en 'Amar...' no podía. Se cuestiona menos cosas sobre el amor, vive todo más libremente.

¿Está preparada la sociedad española para una serie de esta temática?

Nos han llegado historias y cartas de todo tipo. Una de ellas nos contaba que una nieta estaba con su abuela viendo 'Amar...' desde que empezó y le encanta la historia de Luisita y Amelia y nos contaba que ella le dijo: "Yaya yo soy como Luisita y Amelia". Ella no le preguntó. La entendió y no la juzgó. Al final que eso suceda es precioso. Sería estupendo que saliera en la tele.

¿Están muy cerca del público?

Siempre estamos muy disponibles e involucradas con la gente. Nos gustaría contestar a cada carta o mensaje, pero son cientos. Hay gente que nos escribe en portugués y en japonés.

¿Es un fenómeno internacional?

Nos han hecho recientemente una entrevista para México y allí la acaban de estrenar y se colapsó la red. Es una cosa totalmente fascinante lo que está pasando con '#Luimelia'.

¿Qué le ha aportado esta serie?

Salí del colegio, hice una serie de 'prime time' con poca trama y entré en 'Amar..', donde iba cada día y donde estaba de siete de la mañana a las seis de la tarde. Es una escuela, me enseñó todo. Para mi ha sido donde más he aprendido, lo digo y lo diré siempre. 'Amar es para siempre' ha sido mi escuela. Los actores de las series diarias no tienen casi vida, así que la salida fue un poco de aire, necesitaba parar este ritmo. Admiro a los compañeros que llevan tanto tiempo.

¿Y con '#Luimelia'?

He aprendido a hacer lo que sabía de otra manera, más rápido y con menos tiempo. En el rodaje, íbamos a piñón, te lo prometo. Es una serie muy rápida y tiene que salir a la primera o a la segunda. Todavía no me creo que esto esté pasando... Lo veo un poco desde fuera y desde la distancia. No me creo que esto pueda estar sucediéndome a mí. Es una maravilla.