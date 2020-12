Actualizada 27/12/2020 a las 06:00

La boda de Yoli, el personaje interpretado por Andrea Duro, es el punto de partida de 'FoQ: El reencuentro', la miniserie que estrena hoy Atresplayer Premium, la plataforma digital de Atresmedia, y que reúne a los principales protagonistas de 'Física o Química', la ficción juvenil que Antena 3 emitió entre los años 2008 y 2011. Un nuevo 'revival', en formato miniserie de dos capítulos, que ha contado con la mayoría del reparto, a excepción de Ursula Corberó, que no ha podido participar en el rodaje por temas de agenda.

El reencuentro arranca en la boda de Yoli, cuyo enlace volverá a juntar a sus compañeros del instituto Zurbarán. Un evento especial donde recordarán lo bueno y lo malo, y en el que se descubrirá que uno de ellos guardó un secreto que pudo costar la amistad de este grupo de amigos. Un homenaje, en definitiva, a los seguidores de una ficción que marcó a una generación. "No les vamos a defraudar. Van a ser muy felices, se les van a poner los pelos de punta y caer alguna lagrimita", promete la directora editorial de Buendía Estudios, Sonia Martínez. Precisamente, la directiva fue la encargada de presentar el proyecto de la serie original, que inicialmente se titulaba 'Empezar de cero', a los responsables del canal. "Yo pensaba que me iban a echar", confiesa. En nuestro país ya se emitieron otros seriales juveniles, como 'Al salir de clase' (Telecinco) o 'Compañeros', en la misma Antena 3, pero Martínez quería una serie de adolescentes para "avanzar" y "no contar las mismas cosas". Se trató la homosexualidad y el embarazo en las quinceañeras, entre otros temas, y hubo críticas por parte de asociaciones de padres y alumnos, que no la veían apta para el target juvenil. "Hubo mucha polémica", recuerda, al tiempo que reconoce que también hubo "cosas positivas", como llamadas de colegios para poner determinados capítulos "con material sensible" en las clases.

La serie cambió la vida a un grupo de jóvenes actores sin experiencia ante las cámaras. De la noche a la mañana, se convirtieron en estrellas de la televisión y fueron partícipes de un fenómeno social que todavía se recuerda. "Fue una época de nuestra vida muy importante. Nos dio mucho a nivel profesional y personal. Fuimos una familia y, diez años después, seguimos siéndolo", se sincera la actriz Andrea Duro. "Hace diez años, era un adolescente perdido que fue descubriendo su orientación sexual conforme hacía mi personaje", confiesa Javier Calvo. "Esta serie era verdad. Éramos un grupo de amigos adolescentes". Caminos distintos para Ana Milán, "es fascinante que diez años después" 'Física o Química' "siga interesando". Recuerda que el día del estreno preguntó cuál era la competencia en otros canales de televisión: "Pregunté contra quién íbamos y me dijeron, contra 'CSI'. Tres semanas después, habían movido 'CSI'", rememora la actriz. "Han pasado muchos años, pero ves el tráiler y te sigues emocionando como el primer día", subraya Maxi Iglesias. Sin embargo, en palabras de Iglesias, el reencuentro de 'Física o Química' ha sido el colofón de "un viaje" en el que se han sabido "colocar cosas a nivel personal". "Mucha gente me ha preguntado si nos vemos en grupo o de forma privada, y no ha sido fácil porque tenemos cosas que gestionar como individuos. Hay muchos egos, cosas que te pueden separar, otras que te acercan. Y hemos pasado por ese proceso", confiesa.

En esta década, otros intérpretes se han alejado del mundo audiovisual o lo han compatibilizado con proyectos alejados del cine y la televisión. Es el caso de Leonor Martín, quien compaginó pequeñas participaciones como actriz con su carrera como arquitecta. "Iba a rodar de noche 'FoQ: El reencuentro' y a la mañana siguiente me iba a la obra, pero firmaba porque todos los días fueran así", desvela. Por su parte, Andrés Cheung cuenta que se "distanció" de la actuación y se inició en el modelaje cuando surgió la oportunidad de este 'revival'. "Estaba asustado porque hacía diez años que no me ponía frente a una cámara y a la vez muy emocionado por juntarnos de nuevo", relata.

Por el momento, 'Física o Química' regresa con un reencuentro puntual en formato 'tv movie', pero desde el grupo de comunicación están "abiertos a todo". "Ya veremos cómo funciona y qué historias podemos contar", explica el responsable de Vídeo Online y Plataformas de Atresmedia, Emilio Sánchez. "Se tienen que dar muchas circunstancias, pero la puerta no está cerrada", concluye.

Te puede interesar

Te puede interesar