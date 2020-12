Actualizada 26/12/2020 a las 06:00

Ha sido un año tristemente complicado. La pandemia nos ha dejado parte del tiempo confinados y muchos hemos tirado de series para matar el rato. Pese a todo, los que hacemos crítica de televisión no queremos dejar pasar la oportunidad de decir cuáles son las mejores.

Patria (HBO)

Qué difícil adaptar un libro que forma parte del espíritu de una comunidad. La novela de Fernando Aramburu llegó justo a tiempo para remover más de medio siglo de horror y silencio, su espíritu catártico unió a miles de lectores más allá de ideologías y sensibilidades. Aitor Gabilondo y los realizadores Félix Viscarret y Oscar Pedraza han capturado el alma de los protagonistas y la atmósfera de un lugar y un tiempo por desgracia no demasiado lejanos. El asesinato del Txato vertebra una trama que no apuesta por la intriga, sino por profundizar en la psicología de unos personajes que solo podían encarnar actores vascos. Si además HBO lanza 'Patria' al mundo, ¿qué otra va a ser la serie del año? Borja Crespo Podría destruirte (HBO) No se habla lo suficiente de la mejor serie del año. Probablemente, uno de los grandes títulos dramáticos del siglo XXI. El tiempo engrandecerá el trabajo de Michaela Coel ('Chewing Gum') como actriz protagonista, creadora y guionista de una propuesta que va más allá de la puerta abierta por 'Girls' y realiza un retrato generacional devastador, además de denunciar la violencia de género y otros problemas terribles de nuestro tiempo. Cada capítulo es un mundo, con una entrega final que deja el listón muy alto. Una virguería de estética actual, con destellos de humor excéntrico y un cinismo que empuja a que no siempre nos caiga bien el personaje principal. Inteligente, emotiva y ambiciosa.

El visitante (HBO)

Para quienes seguimos 'El visitante' fue un mazazo que, pese a lo bien que la ficción había funcionado en HBO, la plataforma la cancelara al final de su primera temporada. Aunque Richard Price, creador y escritor de la serie basada en la novela homónima de Stephen King, no ha cerrado la puerta a que vea la luz en otra plataforma. 'El visitante' comienza con el hallazgo del cadáver de un niño de once años brutalmente asesinado. Bajo una atmósfera sombría y opresiva, la producción sigue las pesquisas de Ralph Anderson, un inspector de policía que poco a poco irá descubriendo el carácter sobrenatural de lo que ha sucedido. Filmada de forma original y con un gusto exquisito, atrapa hasta el final.

Antidisturbios (Movistar+)

Uno tiene la sensación de haber asistido a un desahucio gracias al virtuosismo con el que está rodado el primer episodio de 'Antidisturbios', la mejor serie estrenada por Movistar este año. La manera en que se grabó este título (con un sobresaliente plano secuencia final) influye y mucho en la soberbia experiencia que supone su visionado para sus espectadores. Sorogoyen y Peña (los guionistas) firman un trabajo redondo en torno a la corrupción política, sobre un grupo de la policía que lleva a cabo un polémico desalojo que acaba en desgracia. El otro gran tema de la serie es el de la masculinidad tóxica, que exhibe a través de sus notables interpretaciones y su muy bien elegido elenco.

30 monedas (HBO)

Teniendo en cuenta la gran calidad de la producción patria de este año -'Veneno', 'Antidisturbios', 'Patria', 'La línea invisible', 'Élite', 'La casa de papel'...- podría haber elegido muchos títulos, pero me quedo con '30 Monedas', casi la última en llegar. Y lo hago a sabiendas de que el tiempo puede quitarme la razón dado que todavía no ha cerrado su emisión. ¿Por qué '30 Monedas'? Por lo inesperado, por ver a un Alex de la Iglesia en su pura esencia, contando lo que quiere y como quiere, sin importarle un bledo los cánones estéticos, narrativos y otros convencionalismos. Hay satanismo, hay bebés que nacen de las entrañas de una vaca, hay terror, hay costumbrismo. Y, además, salen Eduard Fernández y Carmen Machi (esta solo lo hace un rato, no queremos hacer spoiler). Y punto. ¿La gran pega? La duración de los capítulos, un pelín largo para lo que nos veníamos acostumbrando últimamente.

The Mandalorian

Poco se puede escribir de una de las series del año. Parecía imposible, pero la segunda temporada ha superado a la primera en calidad y en diversión. No solo eso, la criatura de Jon Favreau y Dave Filoni ha conseguido algo que parecía imposible: poner de acuerdo a los fans de 'La guerra de las galaxias'. Después de la última trilogía, salpicada por la polémica de 'Los últimos jedi' y el fiasco que fue su última entrega, 'El ascenso de Skywalker', la llegada de 'The Mandalorian' supuso una vuelta a los orígenes del universo Star Wars y a la película de aventuras que nunca dejó de ser. En esta ocasión, la serie de Disney+ encuentra una enorme inspiración en el western (como la trilogía original) y en las películas de samuráis de Kurosawa (también como la trilogía original). Aquí repetir la fórmula, tanto de la primera temporada como de la trilogía original, resulta positivo. Además los lazos entre los personajes se han intensificado, hemos conocido el nombre de baby yoda, hemos vuelto a ver jedis... no se le puede pedir más.

Veneno

Pocos apostábamos por ella sobre el papel. Qué equivocados estábamos. 'Veneno' es el mejor trabajo hasta la fecha de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Una serie que hace bandera de la diversidad, del empoderamiento de la mujer y de la comunidad trans. Reivindica la riqueza de las minorías y de la televisión de los 90, tan denostada como amada; ellos la recrean desde la más profunda admiración. Y todo acercando al público la vida de Cristina Ortiz 'La Veneno', una prostituta transexual que vivió un éxito arrollador en TV y acabó sus días olvidada por los que la aplaudieron. Inmejorable casting, selección musical y guion. Una ficción diferente y valiente es posible, los Javis lo han demostrado. Ya no hay excusas para contar las historias hasta ahora silenciadas. Cabe mencionar otras series como 'HIT', 'El colapso' y 'Patria'.