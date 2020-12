Actualizada 17/12/2020 a las 12:03

No quiso desvelar su nombre, pero al final su intervención en directo en el programa de televisión 'Cuatro al día', que presenta cada tarde Joaquín Prat en Cuatro (Mediaset), tuvo un resultado muy positivo para una popular presentadora de televisión española.

El programa contactó con ella tras enterarse de que estaba acudiendo a las llamadas 'colas del hambre' debido a su actual estado de ruina económica. Prat la definió como "una mujer culta que ha vivido con comodidades y que habla cuatro idiomas".

La presentadora, que no quiso mostrar su cara y dio el nombre de María, está totalmente en la ruina después de quedarse viuda y no recibir ningún tipo de prestación. "No tengo trabajo, no recibo ningún tipo de prestación por parte del Estado y me acabo de quedar viuda", compartió. "No tengo nada porque mi marido tenía ludopatía y se gastó el dinero en la bolsa", añadió.

"No tengo hijos ni padres que me puedan ayudar. Ahora vivo en casa de una vecina que me ha puesto un colchón en el suelo", relató la presentadora, cuyo único dato que se dio de ella es que tiene 55 años.

En su duro relato quiso también mandar un mensaje a los políticos: "Lo que prometan, que lo den", señaló.

Antes de despedir llegó la sorpresa. El programa le puso en contacto con una empresaria que estaba "escuchando su historia" y la removió por dentro para ofrecerle un puesto de trabajo.

"Muchas gracias, qué generosidad", aseguraba la presentadora sin poder contener las lágrimas.

