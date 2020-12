Warner Bros estrenará todas sus cintas de 2021 en cines y HBO Max a la vez

Actualizada 04/12/2020 a las 17:23

Warner Bros. ha anunciado este jueves que todas sus cintas previstas para 2021 se estrenarán a la vez en los cines y en su plataforma de emisión en continuo HBO Max.

Entre las películas del estudio que en principio tienen su fecha de lanzamiento el próximo año figuran apuestas con mayúsculas de Hollywood como la nueva 'Dune', la cuarta cinta de 'Matrix', el musical de Lin-Manuel Miranda 'En un barrio de Nueva York', 'Godzilla vs. Kong', o 'El Escuadrón Suicida'.

Otras películas de Warner Bros. que pretenden ver la luz el próximo año son 'The Little Things', 'Judas and the Black Messiah', 'Tom & Jerry', 'Mortal Kombat', 'Those Who Wish Me Dead', 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', 'Space Jam: Nuevas leyendas', 'Reminiscence', 'Malignant', 'The Many Saints of Newark', 'King Richard' y 'Cry Macho'.

Estas películas llegarán a HBO Max al mismo tiempo que a los cines, toda una revolución en las ventanas de distribución (el plazo que va de la exhibición en salas a la llegada de las cintas a los hogares), pero solo permanecerán disponibles en la plataforma durante un mes.

No habrá coste adicional para los suscriptores de HBO Max.

LECCIONES DE "TENET" Y "WONDER WOMAN 1984"

Esta estrategia de Warner Bros. para 2021, provocada por la gran incertidumbre en Hollywood debido a la pandemia, sigue los pasos del lanzamiento de "Wonder Woman 1984", que tras acumular varios retrasos y rumores de todo tipo, se estrenará el día de Navidad en los cines de EE.UU. y en HBO Max a la vez.

Warner Bros. ha sido en 2020 el estudio más valiente de Hollywood a la hora de responder a la pandemia, ya que, mientras sus rivales retrasaban todos sus grandes estrenos (y dejaban en la estacada a las salas), esta compañía se arriesgó a estrenar una superproducción como "Tenet" en la gran pantalla después de meses con los cines cerrados por el coronavirus.

La estrategia comercial no funcionó nada bien en EE.UU., donde ha recaudado solo 57,4 millones de dólares (47, 3 millones de euros), y fue tomada por los estudios como un aviso para navegantes (en el resto del mundo la película de Christopher Nolan se anotó 300,4 millones/247, 4 millones de euros).

Por otro lado, la táctica de Warner Bros. para 2021 será un refuerzo de muchos quilates para HBO Max, la gran baza para el "streaming" de WarnerMedia, pero que por ahora está muy lejos del dominador en el sector (Netflix) y de nuevas propuestas que han entrado con mucha fuerza en este competido mercado (Disney+).

"Estamos viviendo tiempos sin precedentes que requieren soluciones creativas", ha dicho hoy en un comunicado Ann Sarnoff, presidenta de WarnerMedia Studios y Networks Group.

"Nadie más que nosotros quiere que las películas estén de vuelta en la pantalla grande. Sabemos que el contenido nuevo es el sustento de la exhibición en cines, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de cines en EE.UU. probablemente operará con capacidad reducida a lo largo de 2021", ha afirmado.

"Con este plan excepcional de un año, podemos apoyar a nuestros socios en la exhibición con una cartera constante de películas de categoría mundial, mientras que también le damos a los espectadores, que quizá no tengan acceso a cines o que no estén preparados para regresar a las salas, la oportunidad de ver nuestras increíbles películas de 2021", ha defendido.

