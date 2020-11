Arturo Valls: "Nunca había tenido la oportunidad de perrear con una gamba"

Actualizada 23/11/2020 a las 06:00

'Mask Singer', que el pasado miércoles consiguió una media de 2.836.000 espectadores y un 23,6% de 'share', no solo está consiguiendo ser el programa revelación de la temporada sino también que una "una persona tan vaga" como Arturo Valls (Valencia, 45 años) tuviese "ganas de ir a trabajar". El presentador es el encargado de conducir el formato de Antena 3, en el que famosos enmascarados intentan despistar cantando a los 'investigadores' (Malú, Los Javis y José Mota) y mantener así a salvo su anonimato.

¿Es el programa más espectacular que ha presentado hasta la fecha?

Diría que sí, pero estaba haciendo un pequeño repaso y, claro, hay que recordar que yo he visto saltar de un trampolín a Falete desde seis metros (risas). Y luego, 'Ninja Warrior' también tenía platós espectaculares a nivel de producción, pero, sin duda, el más loco y el más novedoso respecto a lo que estamos acostumbrados a ver es este. He hecho muchas cosas, pero nunca había tenido la oportunidad de perrear con una gamba (risas). Eso, para un presentador como yo, atrae mucho y es un reclamo absoluto. Sin duda, es el más loco y el más 'freak' que he hecho. Así lo intuí y, vamos, levanté la mano y dije: 'Si esto se lo queda Antena 3, yo estaría encantado de presentarlo'. Se ha confirmado que ha sido una auténtica diversión la grabación. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. De hecho, tenía ganas de ir a trabajar. ¡Una persona tan vaga como yo! Eso es inaudito.



Usted ve a las máscaras desde más cerca. ¿Le daba para tener sus sospechosos?

Al principio, estaba a muchas cosas y me costaba centrarme en las teorías y predicciones, que es la tarea de los 'investigadores'. Yo soy como el espectador de casa. Los 'investigadores' son el faro y, oyendo lo que ellos decían, pensaba o desechaba opciones.



¿Creía reconocer alguna voz?

Hay gente muy famosa, pero, como no la hemos oído cantar nunca, su voz no nos decía mucho. También hay cantantes profesionales que son capaces de modular la voz, encontrar otros registros, cantar con la voz más rota. y eso despista mucho. 'Mask Singer' también va de eso, de que las máscaras juegan a despistar y a engañar a los 'investigadores' para que no los descubran.



¿Y lo han conseguido? Totalmente. Hemos sido engañados, en el buen sentido. Hay voces que han jugado al despiste absoluto. A lo mejor han imitado un tema de. no sé quién y lo han hecho como. no sé quién (risas). No quiero dar nombres, pero han jugado a engañarnos y también hay pistas que lo son muy por los pelos. Nunca mienten, pero hay que hilar muy fino. Hay veces que son como metáforas. De hecho, Javier Ambrossi adivinó alguna. Y no entendíamos cómo había llegado a descubrir que esa imagen o eso que había contado tenía que ver con una película que hizo, o una canción que cantó, o porque acaba de tener un hijo.



Entonces, ¿las pistas descolocaban más que ayudaban? Uf. Las pistas de objetos nos descolocaban muchísimo. A lo mejor las teorías apuntaban hacia alguien y, de repente, traían un tomate. o algo más claro, pero que te cambiaba el rumbo completamente. Hay una pista que son fotos reales que se habían hecho los famosos con otros famosos. Y eso nos descolocaba totalmente, pero es maravilloso. El programa juega con eso, con la curiosidad que tiene el ser humano, y te contagia. Hay que tener mucha frialdad para que te dé igual. Si has visto diez minutos, es complicado dejarlo, porque quieres saber quién es Pulpo, Gamba o Girasol. Desde el minuto uno te pones a jugar. Te picas también, sin competir, pero por poder decir aquello de: "Te lo dije".



¿Ha estado el 'casting' a la altura de lo que esperaban?

Eso ha sido fundamental, porque era la gran duda. Cómo iban a ser los perfiles y qué gente iba a estar ahí debajo. Podíamos esperar famosos a los que estamos acostumbrados a ver en programas de 'talents' y de la tele. Ya el primer desenmascaramiento (el de Georgina Rodríguez, modelo y pareja de Cristiano Ronaldo) fue una declaración de intenciones. En ese momento, la dimensión cambió y nos dimos cuenta de que debajo de la máscara podía estar cualquiera. La mayoría de veces han sido sorpresas muy fuertes y, al final, piensas: ¿cómo estas personas están aquí y se han prestado a esta locura? La boca abierta de los cuatro el primer día la tengo grabada en la retina.