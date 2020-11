Kate Mara: "Nuestra cultura está obsesionada con que las maestras tienen aventuras con sus estudiantes"

Actualizada 15/11/2020 a las 10:07

La seducción de una maestra a uno de sus alumnos se convierte en el centro de la trama de la nueva serie de HBO 'A Teacher'. Basada en la novela homónima de la creadora Hannah Fidell, la narración retrata la dinámica de poder dentro una relación sexual tremendamente inapropiada entre una maestra y un adolescente masculino. Si bien la cultura pop a menudo romantiza o fetichiza la fantasía de ese tipo de relación, la serie se cuida mucho de mantener la tensión hasta un final impactante para las personas involucradas. Para dar vida a Claire, Fidell ofreció el papel a Kate Mara quien se aseguró de interpretarlo cambiando ciertos detalles que la incomodaban.

Con el estreno la semana pasada en HBO de los tres primeros episodios, Claire es la nueva maestra del instituto Westerbrook High School, una mujer bella e insatisfecha con su matrimonio y distanciada de su hermano. Su vida cambia cuando el popular y extrovertido Eric (Nick Robinson), un encantador estudiante de último año, le pide ayuda para preparar su examen de entrada en la Universidad. A medida que Claire y Eric comienzan a pasar más tiempo juntos, se rompen las barreras y Claire trata de manipular la situación. En Los Angeles, pero vía digital, Mara concede en exclusiva una entrevista para este periódico.

A sus 37 años, Mara regresa a la televisión después de formar su familia con el actor Jamie Bell.

-Su personaje es un monstruo con un halo de vulnerabilidad muy engañoso.

-Creo que es un papel muy complejo. Como actriz trato de no juzgar a mis personajes, aunque me atrajo su forma de manipular la voluntad de los demás. En la serie hay escenas cargadas de tensión que nosotros ensayamos al milímetro para entender la dinámica de los personajes y que hubiera sintonía entre nosotros.

-¿Habla de las escenas íntimas?

-Sí. Son siempre muy incomodas, pero me sentí a gusto con Nick porque confiaba en él. Había visto la película original y sabía donde me metía. Soy una gran admiradora de Fidell y le agradezco que me dejara participar como actriz protagonista y también como productora de la serie. Me metí sin reservas en un papel que retrata un tema complicado de una forma responsable.

-Es un personaje muy ambiguo que puede ser rechazado por la audiencia.

-No me importa. Me encanta el desafío. Como actriz trato de encontrar personajes que no haya interpretado antes. Por lo general, me atraen las historias que me conmueven o me enseñan algo que no sabía.

-La serie habla de la relación amorosa, pero también de las secuelas de actos inapropiados.

-Eso era lo que más me interesaba investigar. ¿Qué sucede con sus vidas una vez que ellos terminan? Claire es una mujer que no piensa en las consecuencias de sus acciones, sin embargo, es una depredadora que debe enfrentar lo que ha hecho.

-¿Investigó sobre este tema?

-Sí. Me sorprendió muchísimo la cantidad de casos que se dan en Estados Unidos, fue algo abrumador. Hannah y yo nos enviábamos mensajes de texto con los artículos que encontrábamos. Mi personaje es ficción, no se basa en nadie específico, pero la realidad estaba sobre la mesa. Decidí no entrevistarme con nadie que hubiera estado en el lugar de mi personaje. No me interesaba una conversación con un abusador, pero los guionistas sí tuvieron la oportunidad de hacerlo.

-La serie habla del abuso sobre los jóvenes, usted trabajó con Kevin Spacey en 'House of Cards'. ¿Pensó en él?

-Obviamente es una realidad. Para mí, 'House of Cards' fue una de las mejores experiencias de mi carrera pero no estoy aquí para hablar de Spacey, yo puedo hablar de mi experiencia, nada más.

-¿Diría que Claire es una depredadora sexual?

-Claire tiene algunos problemas morales por resolver, pero también está confundida. Como actriz me sentí fortalecida en mis valores al terminar el rodaje. Hemos contado la historia de la relación desde el principio. Yo me comprometí a protagonizar esta serie sin dejar hilos sueltos, dando voz tanto a las víctimas como a los agresores. En la serie, mi personaje comete el abuso porque manipula de una forma muy delicada.

-¿Cómo describiría esta serie?

-Intensa, jugosa, única. Son diez episodios que reflexionan sobre el abuso, no es un relato lascivo del tema. El mayor atractivo de un personaje con estas características es su profundidad, sin limitarlo a sus encuentros amorosos. El público podrá cuestionar por qué toma sus decisiones y aprenderá lo que sucedió en su infancia, su relación con su padre y su familia. Yo estaba interesada en explorar el consentimiento, la manipulación y la victimización. Nuestra cultura está obsesionada con la idea de que las maestras tienen aventuras con sus estudiantes, pero no piensan en lo que sucede después

-'A Teacher' deja huella.

-Nunca había explorado la mentalidad del seductor y no quería hacerlo de forma exagerada. El hecho de que Claire parezca joven no justifica el hecho de que esté abusando de su poder. No sé por qué esto es una especie de fantasía común en nuestra sociedad, pero creo que en la serie dejamos bastante claro que hay algo peligroso y emocionante en este tipo de aventura. Yo quería cuestionar si ella merece ser perdonada.