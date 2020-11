Un cómico en busca de los temas más típicos y polémicos

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

Le sabe mal decirlo, pero 2020 ha sido el mejor año profesional de la vida de J.J Vaquero (Valladolid, 46 años). El cómico se pone mañana al frente de 'El Roast de España', que estrena Comedy Central a las 22.30 horas, en lo que es su primer formato como presentador. En él, Vaquero visita Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Sevilla, Asturias, y Castilla y León para tratar sus temas más típicos y polémicos, y cerrar con un monólogo directo y sin tapujos.

¿Por qué este programa?

Es un programa que ya existe. En la versión americana lo hace Jeff Ross, que va 'roasteando' (burlándose, metiendo caña) por Estados Unidos. Entonces, se plantearon hacerlo en España. Cuando recibí la llamada yo dije que sí. Eso es lo que puedo contar (risas).

¿Buscaban quizá un presentador con poca vergüenza?

Eeeeeh. podemos entenderlo como se quiera: el que menos vergüenza tiene, el más barato. pero también podemos pensar que, de repente, la primera opción de los que hacen el programa fui yo y ya está.

¿A qué comunidad le tenía más ganas?

Para mí, tener ganas es contraproducente. Siempre que voy con demasiadas, me paso y derrapo. Puede ser que Galicia, que es un sitio maravilloso.Me ponía el tema del narcotráfico más que los otros. Lo que pasa es que al meterme en faena, he aprendido. Entonces, me he dado cuenta de que la despoblación de Castilla y León es un tema muy importante que podría dar bajón o pereza desde fuera, pero una vez que estás dentro del problema. cuidado con que se acabe el campo y demás.

¿Ha habido hostilidad?

No, no. También es que el que no ha sido hostil he sido yo. Lo mismo por ahí he fallado un poco. He estado en Galicia hablando con un excomisario de Vilagarcía de Arousa, con un narco arrepentido, luego en Cataluña con (Gabriel) Rufián. y, más que 'roastearles' a ellos, aunque algún chiste ha caído, porque soy humorista, lo que he hecho ha sido sacar información para poder hacer un monólogo.

El programa tiene una sección especial dedicada a las rotondas ('Roastondas'). ¿Es una cruzada suya de hace años?

Si es una cruzada mía. Por todos los lados hemos encontrado rotondas feas. Cómo será la cosa, que en Galicia buscábamos una en concreto y no la encontrábamos. Le preguntamos a una persona del pueblo, y nos dijo: 'Ah, pero es que eso está en Moaña, y esto es Moraña'. O sea, el hombre ya sabía dónde había cerca una rotonda feísima. Y allí fuimos.

Anuncia sardana con 'striptease' en el estreno.

Pues yo fui allí a las ocho de la mañana y, claro, para hacer 'sardanalesque', que es una mezcla de sardana y burlesque, hay que ser muy echado para adelante. Y las mujeres eran. que se me comieron vivo, vamos. Bailar, bailar, yo no sé, pues bailé. Qquitarme la camiseta no lo veo, pues me la quité. Y así todo. Conseguían todo lo que querían.

En este año tan complicado, parece que no le falta trabajo.

2020 es mi año. No me gusta decirlo, pero tampoco puedo negar que el 'Roast de España' se podría decir que es el programa de JJ Vaquero. Eso no se podía haber dicho nunca hasta ahora. Yo este año he tenido muchísima suerte.