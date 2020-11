Silencios ante las cámaras, vídeos que no entran en su momento… Los fallos técnicos convirtieron el telediario del martes de Antena 3 en un auténtico despropósito que tuvo como principal protagonista a Sandra Golpe. La periodista está cubriendo las elecciones presidenciales en EE UU durante toda la semana y al parecer conseguir que los directos desde Washington funcionen correctamente no está resultando sencillo.

De hecho, hubo un momento en el que los espectadores permanecieron, sorprendidos, observando como la periodista permanecía completamente callada durante casi un minuto. Los problemas técnicos ya se han convertido en trending topic.

El telediario empezó ya torcido. La primera intervención de la presentadora se sucedió en mitad del sumario, error del que fue consciente y pudo corregir. Pero parece los problemas con el directo y el audio continuaron.

Tras introducir el informativo con las elecciones en Estados Unidos, y con un sonido que tenía de fondo unas ruidosas obras, Sandra Golpe se quedó en silencio mirando a la cámara esperando a que entrara un vídeo. 20 segundos estuvo callada sin saber dónde mirar mientras se oía la música de Antena 3 noticias.

La complexitat d'un directe a la #CasaBlanca2020 per a un especial informatiu @A3Noticias. 3 fragments on no entren titulars, on es colen micros, punxen a @sandragolpe quan no tocava... pic.twitter.com/GJcpCNmMWV