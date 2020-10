'La que se avecina' regresa a Telecinco y aclara su futuro

Actualizada 30/10/2020 a las 11:41

La decimosegunda temporada de 'La que se avecina' aterrizará "muy pronto" en Telecinco, según adelantó la cadena. Lo hace con los ocho primeros capítulos, rodados en el mundo prepandemia, y que ya han visto la luz en Amazon Prime Video. "Como es la primera vez que se preestrena en plataformas, ya tenemos un 'prefeedback', y a la gente le ha gustado mucho", comentó Alberto Caballero, el creador, junto a su hermana Laura, de la exitosa serie, la más vista de 2019 con un promedio de 2,5 millones de espectadores y 18,8% de 'share'.

Aunque ya están trabajando en la siguiente temporada, la número 13, que se aleja por obligación de la urbanización Mirador de Montepinar, Caballero aclaró que la continuidad depende de que la ficción "siga con el mismo estado de salud". "En principio, nuestra intención es continuar. La circunstancia es que teníamos que abandonar esos platós y un decorado que ya tiene doce temporadas no lo puedes desmontar, sino que es algo para tirar. Entonces, dependiendo de la salud que tuviese la serie al llegar este momento, nos plantearíamos si había que darle un final o si, simplemente, haríamos una mudanza", detalló el también guionista. Y esta última opción es la que se está llevando a cabo, a la espera de que todo siga su curso, porque "tiene que pasar lo que ha pasado todos los años: que sea viable comercialmente y que la gente la vea". Sin embargo, en esta ocasión van a necesitar más trabajo que en las anteriores, ya que "va a exigir un rediseño", tal y como adelantó el propio Caballero. No obstante, mantendrá el nombre que conserva desde 2007 y que, con la llegada de la segunda tanda de ocho capítulos a Telecinco en 2021, habrá estado presente en la televisión en tres décadas distintas, un hito al alcance de muy pocas ficciones. "Es un reto creativo y una manera de volver a reinventar la serie. Con lo cual, casi es como si la hicieras nueva", comentó el creador sobre esa decimotercera temporada.

Caballero, que reconoció que hace tiempo que no le angustia la idea de que en algún momento 'La que se avecina' empiece a dar signos de fatiga, explicó que por el momento están con la búsqueda de la ubicación. Se están planteando diferentes opciones para ganar en estética y "para que se actualice".

Y eso pasaría por grabar en pisos reales y no en los decorados a los que está acostumbrada una producción, que "nació en la época de las 'sitcoms'".Además, la situación generada por la pandemia puede acabar influyendo en lo que finalmente ocurra con la ficción. No en el ámbito de las tramas, donde Caballero se ha mostrado totalmente contrario a incorporarla ("me niego a que la pandemia de mierda nos colonice la ficción, que es como el último reducto que nos queda de poder imaginarnos mundos alternativos"), sino en cuanto a la elección del nuevo edificio. "Nos están ofreciendo pisos de verdad, turísticos, que, como están jodidos por el tema del turismo, ven con buenos ojos la posibilidad de alquilar entero el inmueble para un rodaje". En cuanto al reparto (Fernando Tejero, Macarena Gómez, Paz Padilla, Loles León, Nathalie Seseña, Vanesa Romero, Pablo Chiapella...), el guionista aseguró que "la continuidad de la serie solo tiene sentido en la medida en que los actores que forman parte de su universo, sobre todo los que más tiempo llevan, sigan comprometidos y les apetezca a todos seguir juntos haciendo el capullo". Y parece que sí les apetece.