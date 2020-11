Actualizada 04/11/2020 a las 10:51

Melyssa Pinto, una de las caras más reconocibles de la segunda edición del reality 'La isla de las tentaciones', sigue adelante en su andadura televisiva. Y es que la joven, como es lógico, va a aprovechar el tirón de la popularidad.

El pasado domingo se emitieron los últimos debates de esta edición, en el que tomaron parte ella, su exnovio Tom y la nueva pareja de este, Sandra, y, por otro lado, el triangulo amoroso formado por Marta, Lester y Patricia.

Melyssa, de 28 años, que recientemente presentó a Manuel Morais, su nuevo novio (no tan nuevo, pues ya fueron pareja hace ocho años), ha seguido los pasos de mediáticos rostros de Telecinco como Susana Molina, Fani y Christofer o Adara Molinero y ha aprovechado su éxito para abrir su propio canal en Mtmad.

Completamente alegre y contenta, la diseñadora ha presentado 'Paraíso Melyssa', un proyecto que afronta con una actitud muy diferente a la del reality de Mediaset y en el que pretende mostrar su lado más natural.

"No quería perder la oportunidad de deciros que ya estoy aquí, que estoy en Mtmad. Me lo habéis pedido muchísimo últimamente así que bienvenidos al paraíso de Melyssa, mi canal en el que quiero que nos sintamos más cerca, me conozcáis un poquito más a mí y yo a vosotros", presentó en el avance del canal que comenzará próximamente.

Está claro que, a Melyssa Pinto, 'La isla de las tentaciones', que esta vez ha presentado Sandra Barneda desde la isla, no solo le ha traído cosas malas. A este nuevo proyecto se suma su nuevo perfil como 'influencer' de éxito en Instagram, pues ya acumula más de un millón de seguidores y las promociones y post patrocinados hacen que la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' tenga un futuro profesional más que prometedor.

