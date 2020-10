Jordi Cruz: "En 'Top Gamers' se han gastado los duros de verdad"

Actualizada 04/10/2020 a las 06:00

'Top Gamers Academy', el primer 'talent show' de videojuegos del mundo, buscaba presentador y solo se puso un nombre sobre la mesa. Rápidamente, las dos partes implicadas (Gestmusic y Webedia) se pusieron de acuerdo al escuchar el de Jordi Cruz (Barcelona, 43 años). El de las manualidades de 'Art Attack', no el cocinero de 'Master Chef'. Así, el comunicador catalán, que llevaba algunos años fuera del panorama televisivo, regresa al medio con este nuevo formato que estrena hoy Neox, en directo a las 21.30 horas, y que ofrece la posibilidad al equipo ganador de proyectar profesionalmente a sus integrantes dentro del mundo 'gamer'. Además, este nuevo proyecto cuenta con importantes rostros del sector, como Rubius, Willyrex, Grefg, o Ibai Llanos, cuyos vídeos en Youtube superan diariamente las audiencias de cualquier formato televisivo.

-¿Puede salir algo gordo de aquí?

-Yo espero que sí, aunque soy de la filosofía de no crearse grande expectativas, porque se pueden transformar en grandes barrancos donde caer rodando (tocotocotocotó). Soy más tipo Simeone, de ir partido a partido, disfrutando de lo que vaya ocurriendo en cada momento. Pero creo que tenemos todos los ingredientes para que pueda salir algo grande.

-Parece que ninguna de las grandes figuras del mundillo se lo ha querido perder.

-Somos unos suertudos. Este proyecto nace de Gestmusic, que pone toda la parte de entretenimiento, de televisión, y de Webedia, que apuesta por sus 'talents', que son Rubius, The Grefg, Ibai. Yo creo que es una dupla fantástica. Ha habido muchos proyectos sobre 'gaming' y con 'gamers', no hemos sido los primeros en eso, pero sí en haber enamorado a toda la gente que hay alrededor de un proyecto que nace con ganas de innovar e impactar.

-¿Veía posible un formato así?

-Sí, siempre lo he soñado. Soy muy amante del futuro, de todo lo que pueda pasar, y también amante de la tele. Y desde hace años he tenido claro que la pantalla ya no solo es la tele, sino también el ordenador, el móvil. y sobre todo esas audiencias jóvenes, que es un público como la piedra filosofal, muy difícil de alcanzar, y que está por otros lados. Además, si entras en la academia de 'Top Gamers', ves que se han gastado los duros, pero de verdad. Se ve fácil cuando algo está hecho con presupuesto y ganas.

-Dijeron en la rueda de prensa que solo propusieron su nombre como presentador, a pesar de que ya no fuera una figura tan televisiva como antes.

-En realidad, siempre he estado. Por suerte o por desgracia, las manualidades se han seguido emitiendo y emitiendo hasta bastantes años después de que estuviera grabado. Entonces, siempre he estado un poco presente, aunque es verdad que en los últimos años las redes sociales me han ayudado mucho a posicionarme y a volver a conectar con la gente. Y hay algo muy bonito en todo esto, que es que de repente nos hemos reencontrado esa audiencia de 'Art Attack' y yo. Y yo lo he vivido así, como un '¡hombre, cuánto tiempo!'. Nunca me he sentido fuera de la tele, o que he renegado, y cuando dijeron que solo se había propuesto mi nombre, personalmente, pensé que era como una recompensa a la paciencia, a tomarse la carrera muy en serio, a decidir bien los pasos que se dan, y a pensar que por el hecho de no estar en la tele no significa que no vaya a salir otra cosa nunca. A veces tenemos un poquito de prisa en esta vida, y las prisas son muy malas.

-Puede que buena parte de aquella audiencia ahora será aficionada a los videojuegos y se enganche al programa.

-Y no solo eso. Estoy convencido de que algunos ya tienen hijos que son 'gamers'. Un amigo decía que soy como la denominación de origen, que sabes que conmigo está ese ingrediente que te dice que no va pasar nada malo. Yo nunca me metería en un programa en el que se distorsionasen las cosas o se utilizasen de forma maquiavélica. Yo creo que nosotros vamos a sumar para que los padres vean el mundo de los videojuegos como un universo totalmente nuevo. Hay muchísimas salidas alrededor de este mundillo, y está bien que le pongamos el valor que tiene ahora.

-Durante el confinamiento decía que tenía algún proyecto, pero que no podía asegurar nada.

-Era este (risas), pero es que tenía que haberse emitido unas semanas después de que terminase 'Operación Triunfo'. Estábamos pensando en marzo, y ya estamos en octubre. Veía las noticias en la tele y lo que más me preocupaba, obviamente, era la salud. Pero también pensaba en si las marcas iban a seguir confiando, o si Neox seguiría apostando por el proyecto, y las productoras teniendo ganas de hacer un 'reality' con confinamiento y tantas medidas de seguridad. Y lo han hecho. Estoy muy agradecido, porque han realizado un esfuerzo enorme en unos momentos muy difíciles.

-¿Lo ve como un paso previo a un retorno a mayor escala al panorama televisivo?

-Nadie tiene la fórmula del éxito, y porque un programa lo tenga no significa que tú vayas a empezar una carrera. Suena mal decirlo, pero yo ya tuve un éxito que me llenó plenamente a nivel profesional y personal. Con eso ya estoy encantado, y todo lo que venga ahora es un plus. Ojalá vengan otros programas, pero tiene que existir esta magia. Yo soy muy tontín para estas cosas, y necesito algo eléctrico en todo eso. No es empezar a presentar ahora todos los programas sin ton ni son.

-¿Cuánto ha cambiado Jordi Cruz desde que se dio a conocer en 'Art Attack', hasta el que presenta 'Top Gamers'?

-En realidad, creo que poco. Pienso que el secreto de 'Art Attack' es que yo era muy real, como soy ahora. Viene en mi ADN el ser positivo y optimista, y el intentar ver siempre el lado bueno de las cosas. Y eso se mantiene. Me da miedo decir que no he cambiado nada, porque la gente puede pensar que va a ser igual que entonces. Los comunicadores, o a los que nos gusta creernos comunicadores, tenemos una forma de contar las cosas, y yo voy a mantenerme fiel a ella, voy a seguir haciendo mis ruidicos y mis cosas, pero porque me sale del alma. No es nada fingido ni un personaje. Soy como soy.