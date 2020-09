Pese al adelanto del 'prime time', 'MasterChef Celebrity' sigue acabando de madrugada

Actualizada 27/09/2020 a las 06:00

'Spain is different', también en televisión. El tardío 'prime time' español no solo difiere del resto de países europeos, sino que se ha ido retrasando cuando la conciliación familiar y la racionalización horaria entraron de lleno en el debate público. De poco sirvieron los esfuerzos de la exministra de Sanidad Ana Mato en 2014 por intentar convencer a las cadenas de que había que adelantar los contenidos estelares por salud. Solo TVE aceptó la reclamación, pero el experimento duró unos pocos meses.

Ahora, seis años después de aquel intento fallido, RTVE vuelve a adelantarse a la privada con la campaña 'Lo hacemos por ti'. "Lo empezamos a plantear durante el confinamiento eliminando el 'access prime time' ('TVEmos'). Nuestra idea pretende que, recién terminada la cena, los espectadores tengan sus programas favoritos más temprano para poder conciliar", explica el director de Contenidos y Canales de RTVE, Fernando López Puig, que añade que este adelanto es una de las peticiones más recurridas entre la audiencia. El compromiso es mantenerlo, en principio, durante toda la temporada. "La cuestión es crear a medio y largo plazo el nuevo hábito de que nuestros programas y series empiezan antes", apostilla.

Sin embargo, la buena intención de la cadena pública esconde una paradoja con su formato estrella: 'MasterChef Celebrity'. Mientras que el 'talent show' culinario sí que comienza antes que sus competidores (sobre las 22:10 horas), su hora de finalización en el estreno se alargó más allá de las dos de la madrugada y la edición del último martes, pasadas la una de la madrugada. Sí empezarán temprano sus grandes apuestas de ficción este trimestre, 'Hit' e 'Inés del alma mía'. "La reivindicación siempre ha sido que la finalización del horario de 'prime time' sea entre las 23:00 horas y las 23:30 horas. Está bien que se adelante el inicio, pero los contenidos se tienen que ajustar para acabar a una hora sensata. No nos podemos permitir una sociedad cansada", señala José Luis Casero, presidente de Arhoe-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Desde TVE reconocen que su programa estrella "sigue terminando tarde", pero que para las próximas entregas "se están ajustando las duraciones". "'MasterChef Celebrity' comenzó a grabarse en julio. Era un producto que ya teníamos elaborado antes de tomar esta decisión. El primer programa era muy brillante y decidimos dejarlo hasta las dos porque en un formato tan rico como este es difícil la reedición", justifica el directivo.

Anomalía en Europa

Pero Arhoe, entidad fundada en 2003, lleva años pidiendo a las televisiones un "gesto" con el horario estelar y valora positivamente que la cadena pública tome la delantera, aunque recuerda que las privadas "tienen licencia de interés general" otorgada por el Estado. En esta misma línea se pronuncia la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que recuerda "la influencia" de la televisión "en la organización de los horarios en el día a día de los espectadores". Además, incide en el "perfil familiar" de los espacios de 'prime time', que se alargan "hasta la madrugada incluso en días lectivos" y supone un "efecto llamada" al "elevado consumo nocturno de televisión" por parte de los más jóvenes. Según datos de Arhoe, unos dos millones de menores están conectados a la pequeña pantalla a las once de la noche.

Al igual que ocurre en otros ámbitos de la vida, España también cuenta con particularidades en la televisión en comparación con nuestro entorno. Quizás los casos más extremos se encuentran en los países nórdicos europeos, donde en Suecia, por ejemplo, el 'prime time' comienza sobre las ocho de la tarde, o también en Reino Unido, en el que la BBC empieza su informativo nocturno a las 18:00 horas. Sin embargo, Italia y Portugal, con un modelo de vida más parecido al nuestro, cuenta con el arranque del horario estelar sobre las nueve de la noche. "Los argumentos de que 'los españoles somos muy diferentes'... No, no somos tan distintos a nuestros vecinos. Compartimos ámbito geográfico, pero desgraciadamente no tenemos los mismos horarios en los trabajos", lamenta Casero. En este singularidad, López Puig destaca que en el ámbito de la televisión, "España ha sido un bicho raro". "Hemos tenido ficciones de hasta 90 minutos, muy exclusivas de nuestro país y que luego eran difíciles de exportar. Se intentó estirar el 'prime time' con un único producto, mientras que en Europa se ofrecen dos", responde el responsable de RTVE sobre el origen del retraso del 'prime time'. Precisamente, en la segunda oferta de horario estelar es donde están concentrados parte de los esfuerzos actuales de la televisión pública. "Nuestra búsqueda pasa ahora por encontrar ese segundo 'prime time' que complemente bien al producto 'premium', o bien, por otro tipo de formato como un 'factual' independiente", apunta López Puig. En definitiva, acercarnos un poco más a nuestros vecinos europeos. "Tenemos que aunar dos cosas: hacer servicio público y no dejar de ser competitivos. Que los ciudadanos estén lo más contentos posible con su televisión", concluye López Puig.