Críticas a Fran Rivera por conducir una sección de entrevistas en 'Espejo Público'

Actualizada 03/09/2020 a las 09:37

La nueva temporada ya ha comenzado en todas las televisiones. Poco a poco, los rostros habituales regresan a las pantallas, como es el caso de la presentadora Susanna Griso. Su programa, 'Espejo Público', ha vuelto con polémica, no obstante.

El revuelo comenzó hace unos días, cuando desde la cadena de Atresmedia anunciaron que el torero Fran Rivera, hasta ahora colaborador del magazine matinal de Antena 3, se encargaría de una sección de entrevistas durante esta nueva etapa del espacio, algo que suscitó acusaciones de "intrusismo laboral" en las redes.

Este miércoles, coincidiendo con la primera entrega de Rivera y amigos que ha contado con Ágatha Ruiz de la Prada como invitada, el torero se ha pronunciado sobre estas críticas junto a sus compañeros.

"Una de las críticas que te hacían es que tuvieras una sección de entrevistas cuando no eres periodista, pero no son entrevistas, son charlas con amigos", ha aclarado Susanna Griso, destacando la agenda de contactos de la que dispone el diestro.

"La gente me quiere. Bueno, me quieren matar, y otros me quieren de verdad", ha bromeado Rivera. "Que hablen, aunque sea mal". La presentadora le ha contestado que fue 'trending topic' más bien por los que no le quieren que por los que sí. "Yo no lo veo como intrusismo y soy periodista", ha apostillado Pilar Vidal, que se encontraba en plató.

Tras su entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada, que habló de temas como la polémica de Juan Carlos I o los problemas económicos de su taller de moda, el torero se ha mostrado encantado de ser él quien realiza la sección: "Es una chulada esto de preguntar y callarte".

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar