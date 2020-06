Nia: "Gané porque me lo he currado, independientemente de ser negra o blanca"

Actualizada 11/06/2020 a las 16:12

Nia Correia, ganadora de OT 2020, ha afirmado este jueves que su triunfo se debe a su trabajo en el programa y nada tiene que ver con factores ajenos al mismo: "Con mi victoria no quiero apelar a ningún mensaje. Gané porque me lo he currado, independientemente de ser negra o blanca".



La ganadora de la última edición de Operación Triunfo, Nia Correia, quien se llevó anoche la victoria por un 45% de los votos del público, ha contestado este jueves a los medios en una rueda de prensa virtual en la que ha sido contundente al afirmar que su triunfo, con el que no quiere enviar "ningún mensaje" en particular, es resultado de su trabajo.



"Con mi victoria no quiero apelar a ningún mensaje. Gané porque me lo he currado, independientemente de ser negra o blanca. He ganado por lo que me lo he trabajado", ha respondido Nia tras una pregunta en la que se mencionaba tanto el mensaje contra el racismo lanzado por Famous tras ganar su edición como la actual situación tras la muerte del afroamericano George Floyd .



La rueda de prensa, celebrada desde la Academia y dirigida por Ricky Merino, ha contado también con la presencia de los cuatro finalistas -Flavio, Eva, Anaju y Hugo.



Además de Noemí Galera, directora de casting de Gestmusic y de la Academia; y Brian Sellei, manager y asesor de OT 2020, quienes han coincidido, tanto cantantes como Galera y Sellei, al afirmar que están "felices y orgullosos" por la victoria de Nia.



Ha sido Sellei quien ha adelantado que "hay una posibilidad bastante firme" de que se concreten conciertos de la gira de OT "para julio": "Estamos trabajando en ello y organizando con el gobierno de Madrid y Barcelona para poder actuar en un espacio reducido y con un público reducido presencial y parte virtual. Confío que se hará".



Junto a ello, Galera ha sido franca al reconocer que, aunque ella "haría OT sin descanso", el formato tiene que respirar "cómo mínimo, un año": "Es muy difícil plantearse un casting con la situación actual. Como mínimo, un año deberíamos descansar, aunque eso no depende de mí, depende de la cadena".



Por otro lado, y hablando del futuro de la ganadora de la undécima edición del talent musical, Nia no titubea al afirmar que quiere "hacer música latina": "Tengo muy claro lo que quiero hacer. Quiero que mi música tenga sabor latino".



Asimismo, la canaria ha reconocido que no se ha planteado en ningún momento la posibilidad de ir a Eurovisión, algo que le impone "gran respeto": "Yo no me siento preparada para ir a Eurovisión. Es mucha presión. No me lo he planteado, no está en mis planes, por ahora".



Finalmente, la ganadora, quien define su paso por la Academia con la palabra "ilusión", ha reconocido que es "muy autoexigente" y que no le interesa prestar atención a la "maldición del ganador de OT", del que se dice que suele tener menos éxito que el segundo clasificado: "Yo voy a trabajar y, con esfuerzo, las cosas se consiguen".

