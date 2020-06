Amazon estrena una docuserie con Javi Martínez, Mata, Xavi y Villa

Actualizada 06/06/2020 a las 10:55

La plataforma Amazon Prime ha estrenado la serie documental 'Futbolistas por el Mundo' que mostrará la vida privada de cuatro campeones del mundo con la selección española en 2010 como Juan Mata, Xavi Hernández, Javi Martínez y David Villa.

En sus cuatro capítulos, esta docuserie se adentra en la vida y el entorno de los cuatro futbolistas, integrantes todos del equipo que se alzó con la Copa del Mundo hace diez años en Sudáfrica.

Mánchester, Catar, Múnich y Japón son los lugares que se recorren para desvelar el día a día de estos cuatro jugadores, mostrando su residencia actual y los lugares en los que normalmente realizan su vida.

"Llevo más de seis años viviendo en Mánchester y me siento como en casa. Cada año me siento más parte de la ciudad y del club. Esta serie me permite mostrar algunos de mis lugares favoritos y compartir mi día a día", explicó Mata.

Old Trafford, la ciudad mercado de Altricham, lugares de comida española en Mánchester y el barrio moderno de Northern Quarter son algunas de las localizaciones que el asturiano revela en su capítulo.

"Además comparto el proyecto con tres compañeros a los que conozco muy bien. Obviamente nos sentimos muy unidos por una experiencia tan increíble como fue el Mundial de Sudáfrica y por suerte fue siempre muy enriquecedor visitar junto a ellos diferentes partes del planeta gracias fútbol. Espero que a la gente le guste y conozca a través de la serie un poco mejor nuestro día a día, además de las historias personales que, desde la infancia, nos han llevado hasta aquí", apuntó Mata.

La serie ha sido producida por Atresmedia y se estrenó este viernes en la plataforma Amazon Prime.

"Lo que desde niño era un sueño hoy es una realidad. Ya podéis conocerme un poco más en Futbolistas por el mundo", señaló en redes sociales Villa.