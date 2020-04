Pablos Motos carga contra el Gobierno por la gestión de la crisis del COVID-19

Actualizada 29/04/2020 a las 12:02

Pablo Motos aprovechó de nuevo su espacio televisivo para criticar con dureza la gestión que el ejecutivo central está realizando de la actual crisis sanitaria.Si en programas anteriores de El hormiguero el presentador quiso recordar las criticas que recibió en su momento por anunciar que el COVID-19 no era una simple gripe, en esta ocasión ha utilizado su programa en pleno prime time para expresar su desacuerdo sobre el uso de las mascarillas.

La crítica surgió durante los minutos que dedicó la periodista Cristina Pardo a explicar a la audiencia las diferentes fases de la desescalada. Entre las medidas del gobierno, que Pedro Sánchez había enumerado esa misma tarde, la colaboradora del programa destacó las palabras con las que el presidente anunciaba que «el uso de mascarillas es altamente recomendado». En ese momento, Pablo Motos añadió: "Su orgullo le impide decir que es obligatoria. No se atreven a decir que la cagaron".

Desde ese momento, bajo el hashtag #PabloMotos, los usuarios de Twitter iniciaron una discusión acerca de esta polémica. Para los defensores de Pablo Motos, la obligatoriedad de la mascarilla es una evidencia, pero muchos criticaron que el presentador lanzara esas acusaciones en un programa en directo con más gente en el plató y ausencia de mascarillas en todos ellos.

Dice Pablo Motos que Sanchez no dice que las mascarillas son obligatorias por orgullo. Creo que no, no lo dicen porque no hay mascarillas suficientes en el MUNDO. Otra cosa es que Motos sepa donde comprarlas para abastecer a toda España, si es así, que lo diga, por favor — K1200lt (@K1200lt1) April 29, 2020

Y así es como en horario de máxima audiencia, Pablo Motos ha hundido la gestión de Pedro Sánchez asegurando que su orgullo le impide reconocer que la han cagado pero bien.



A los progres no les gustará, pero las verdades que dice son grandiosas.pic.twitter.com/lFAKOTD6Mx — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) April 29, 2020

Pablo Motos, para criticar hay que dar ejemplo. Ponte la mascarilla pic.twitter.com/tGZnWODvoo — Dany (@Danytrojo) April 29, 2020

Que dice Pablo motos, sentado en una mesa del plató de El Hormiguero con 5 personas más TODOS SIN MASCARILLAS que Pedro Sanchez la caga por no reconocer que las mascarillas deberían ser obligatorias en todas las situaciones vaya cuñao millonario de tío #QuedateEnCasaEH22 — #Revoluc1-O«4K (@JON78PH) April 28, 2020

Si no hacen test masivos y el uso de las mascarillas no es obligatorio es porque no han conseguido traer los suministros suficientes. Lo que ha dicho Pablo Motos es algo más que evidente. pic.twitter.com/a9CmLIZsQg — Naranjito ⚫️ (@PedroOtamendi) April 28, 2020