Martina se despide de El Conquistador del Caribe

Actualizada 21/04/2020 a las 13:44

En último episodio de El Conquistador del Caribe puso en escena uno de los juegos más populares de este concurso, el juego de inmunidad de las esferas, más conocido como "el juego del hámster". Cada equipo uno de los tres equipos –verdes, rojos y azules- eligieron un guía que, desde dentro de la esfera, orientaba a sus compañeros a través de un complicado circuito de palmeras lleno de trampas. Un juego decisivo para los participantes, según anunciaba el propio programa: "El equipo que gane este juego de inmunidad dará un paso de gigante”. Muchos de los concursantes comenzaban a hablar de la posibilidad de la unificación.

Durante el desarrollo de la prueba, el equipo verde fue el más rápido, pero Idoia tuvo complicaciones para deshacerse de las correas de sujeción y fue adelantada ya sobre la plataforma por Ion, del equipo rojo.

Llegaba el momento de elegir a los que se enfrentarían en el duelo de eliminación. Por el equipo azul, de los veteranos, el elegido fue Isma, que había sido el encargado de dirigir la esfera en el juego previo. Los rojos, de nuevo, eligieron a Adri. Y en el equipo verde no hubo muchas dudas, ya que Martina se ofreció voluntaria para el duelo.

El presentador del programa advirtió a la concursante, en previsión de que quisiera autoeliminarse, que en caso de no esforzarse lo suficiente en la prueba su compañera Nekane le acompañaría en la expulsión. Finalmente, para sorpresa de muchos, Martina eligió a Adri para el enfrentamiento. “Adri es como mi hermana y no puedo luchar contra ella”, explicaba. El duelo fue finalmente ganado por Isma y Martina se despedía de esta edición del #conquis14. Eso sí, conseguía convencer a los organizadores del concurso y finalmente no arrastró a Nekane.