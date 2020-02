La navarra Anne, nominada esta semana junto a Bruno y Flavio en OT

Actualizada 17/02/2020 a las 08:03

Desigual suerte la vivida esta madrugada por las concursantes navarras en la 5ª gala de Operación Triunfo. Anne Lukin, que interpretó junto a Rafa Looking for Paradise, de Alejandro Sanz y Alicia Keys, vio confirmados sus peores temores. Portu reconoció que pese a “haber mejorado bastante” su interpretación en la gala, al jurado no le pareció “convincente del todo”, dijo. Así que la propuso para dejar la academia.

Javier Llano, acto seguido, valoró a Maialen Gurbindo. “Cada domingo has demostrado una actitud positiva de cada reto que se plantea”, le dijo. Unas veces mejor y otras peor. Pero este domingo “interiorizó la canción de Lou Reed y le dio la expresividad y la dulzura que necesitaba”, por lo que Maialen cruzó la pasarela segura. Cantó Perfect Day con Flavio, que sí fue nominado. De los cinco propuestos por el jurado para irse, los profesores salvaron a Hugo, Anne empató con Rafa la votación de los compañeros y el voto de calidad de Nia, la favorita, salvó al cordobés. El público decidirá ahora entre Anne, Bruno y Flavio.

Etiquetas Operación Triunfo

