Soraya Arnelas pierde dos boletos de lotería premiados en el sorteo de El Niño

Soraya Arnelas fue una de las afortunadas ganadoras del sorteo de El Niño. Una noticia que, pese a lo que puede parecer, se convirtió en toda una odisea. Según contó en su cuenta de Instagram, perdió los dos boletos premiados.



“Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado ‘El Gordo,’ pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel”, contaba a través de los ‘stories’.



Afortunadamente, todo quedó en una anécdota. Horas después, la extriunfita volvía a colgar una imagen en la que comunicaba que había encontrado ya los décimos. “Los encontré” escribió junto a una imagen de estos.



